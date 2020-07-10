Число дзеренов в Забайкалье за год сократилось на 10 тысяч

В Забайкальском крае в начале лета насчитано почти 29 тысяч дзеренов



Таковы итоги учётных работ по оценке общего количества дзеренов, остававшихся в крае к сезону размножения. Подсчёт численности проведён синхронно с аналогичными работами на территории Монголии. Это позволит впервые за много лет оценить общую численность монгольского дзерена – одного из трёх видов дзеренов и одного из последних массовых мигрирующих копытных Евразии, сообщили в пресс-службе Даурского заповедника.



Всего в Забайкальском крае было насчитано почти 29 тысяч дзеренов. По сравнению с летом 2019 года численность дзеренов уменьшилась, как минимум, на десять тысяч.



В предыдущие две зимы наблюдался миграционный всплеск, во время которого из Монголии в регион заходило рекордное количество антилоп – около 100 тысяч в зиму 2018/19 гг. и около 90 тысяч – в 2019/20 гг. Миграции носили экстремальный характер – первая связана с накоплением эффекта многолетней засухи, при которой растущее напряжение с кормами привело к критическому всплеску миграционной активности животных. Минувшей зимой миграцию стимулировали осадки, с поздней осени давшие на монгольской территории больше снега, чем на российской. Каждый раз после необычно далеких и трудных миграций часть дзеренов остаётся в местах зимовки на следующее лето, чтобы восстановить силы, а в свой «летний дом» возвращается через год. Чтобы понять сколько в Забайкалье действительно своих дзеренов, родившихся или окончательно осевших в крае, а сколько «пришлых», зашедших в край и намеревающихся непременно вернуться в Монголию сезонных мигрантов, необходимо подождать ещё год.







