Иркутская область показывает самую низкую явку в СФО

Проголосовала восьмая часть избирателей



В Сибирском федеральном округе самая низкая явка на участки на голосовании по поправкам в Конституцию зафиксирована в Иркутской области, сообщил ТАСС. На вечер 28 июня, там проголосовала примерно восьмая часть избирателей - 222 тыс. из 1,8 млн.



Самыми активными в СФО стали жители Республики Тыва, где за первые три дня проголосовали 48,2% избирателей.



- На втором месте по явке на участки - Кузбасс. Всего в Кемеровской области, по данным ЦИК РФ, проголосовали около 795,9 тыс. из почти 2 млн избирателей. Активно голосует и Омская область - из 1,5 млн избирателей проголосовала примерно треть (528 тыс. человек), - уточняет ТАСС.







