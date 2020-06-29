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Иркутская область показывает самую низкую явку в СФО

Иркутская область показывает самую низкую явку в СФО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Проголосовала восьмая часть избирателей

В Сибирском федеральном округе самая низкая явка на участки на голосовании по поправкам в Конституцию зафиксирована в Иркутской области, сообщил ТАСС. На вечер 28 июня, там проголосовала примерно восьмая часть избирателей - 222 тыс. из 1,8 млн.

Самыми активными в СФО стали жители Республики Тыва, где за первые три дня проголосовали 48,2% избирателей.

- На втором месте по явке на участки - Кузбасс. Всего в Кемеровской области, по данным ЦИК РФ, проголосовали около 795,9 тыс. из почти 2 млн избирателей. Активно голосует и Омская область - из 1,5 млн избирателей проголосовала примерно треть (528 тыс. человек), - уточняет ТАСС.



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