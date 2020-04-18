80 тест-систем для исследования на COVID-19 поступило в Бурятии



- старше 65 лет,

- из учреждений с постоянным проживанием.



Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии





- старше 65 лет,- из учреждений с постоянным проживанием.Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии 115 случаев заражения . Выздоровели 34 человека, умерло 2 человека. Продолжают лечение в стационарах 79 человек

Сегодня, 18 апреля, в управление Роспотребнадзора по Бурятии поступило дополнительно 80 тест-систем для исследований на новую коронавирусную инфекцию, рассчитанные на 8000 исследований. Все тест-системы распределены между лабораториями, которые проводят исследования.Сегодня они проводятся на базе лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии», ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой», ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко», ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД», ГАУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер».В сутки в среднем проводится около 1000 исследований. На 18 апреля лабораторно обследовано более 15 тысяч жителей республики.Тест-системы поступают в республику еженедельно. Всего за весь период в республику поступило 344 набора тест-систем.На COVID-19 обследуются прибывшие в республику, контактные лица с больными COVID-19, лица с диагнозом «внебольничная пневмония», а также лица с респираторными симптомами: