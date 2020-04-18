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В Бурятии 115 случаев заражения коронавирусом

В Бурятии 115 случаев заражения коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
Среди заболевших 10 детей

По данным оперштаба, на 18 апреля в Бурятии зарегистрировано 115 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. Накануне сообщалось о 112 заболевших.

Из них завершили лечение и выписались из больницы 34 человека, умерло 2 человека. Продолжают лечение в стационарах 79 человек.

Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 2062 человек, все лабораторно обследованы.

Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади 132 867,3 кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.

На 8:00 18 апреля в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 79 больных, выписаны с выздоровлением с нарастающим итогом – 34 человек, в том числе за прошедшие сутки выписано 8 пациентов. Всего умерло 2 пациента (6 и 14 апреля).

На сегодня среди заболевших 10 детей, их состояние оценивается как удовлетворительное. Больных с внебольничной пневмонией – 41 человек, из них с коронавирусной инфекцией – 26, старше 65 лет – 10 человек, в том числе с коронавирусной инфекцией – 8 человек. В реанимации находится 6 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, 1 больной - на аппарате ИВЛ.

В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии» и пяти клинико-диагностических лабораториях медицинских организаций на 18 апреля исследовано за сутки 992 человек на наличие короновирусной инфекции, с нарастающим итогом – 15 742 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.

На «горячую линию» минздрава республики (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 296 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), всего с нарастающим итогом – 16 053 обращений. Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.

По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.

По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40
коронавирус
 
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