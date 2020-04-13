Бурятские шаманы помолились за больных коронавирусом

Шаманы религиозной организации шаманов «Тэнгэри» молятся за выздоровление заболевших коронавирусом, а также просят защиты для всех людей от постигшей пандемии.
- 5 апреля боо и удаган (шаманы и шаманки – прим. ред.) религиозного центра Вечного Синего неба «Тэнгэри», находясь по домам, в самоизоляции, помолились Бурхан Сагаан Гарбал — Белому божественному началу всех начал – о здоровье населения, выздоровлении заболевших и попросили защиты для всех людей от постигшей пандемии, - сообщили в организации.
Также шаманы в субботу в закрытом режиме помолились 13 божествам – 13 северным хатам (Арын 13 Ноед). Они просили у высших сил здоровья и гармонии, выздоровления заболевших и защиты для всех людей от пандемии.
- Они являются детьми тэнгриев, которые спустились на Байкальский регион, являются неотъемлемой частью народа. Это наши божественные предки, первооснова духовности, философии, традиций народа, - рассказывал ранее о 13 северных хатах председатель «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии число случаев заражения коронавирусом выросло уже до 86.
В мире зарегистрировано более 1,8 млн случаев заражения, более 114 тысяч человек погибли, сумели вылечиться 424 тысячи.
В России 15 808 подтверждённых случаев коронавируса. С начала эпидемии в стране скончались 132 человека, 1 293 пациента выздоровели. Больше всего подтвержденных случаев коронавируса в Москве (10 158), Московской области (1360) и Санкт-Петербурге (557).