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Бурятские шаманы помолились за больных коронавирусом

Бурятские шаманы помолились за больных коронавирусом
Общество, 
Шаманы попросили защиты для всех людей от постигшей пандемии

Шаманы религиозной организации шаманов «Тэнгэри» молятся за выздоровление заболевших коронавирусом, а также просят защиты для всех людей от постигшей пандемии.

- 5 апреля боо и удаган (шаманы и шаманки – прим. ред.) религиозного центра Вечного Синего неба «Тэнгэри», находясь по домам, в самоизоляции, помолились Бурхан Сагаан Гарбал — Белому божественному началу всех начал – о здоровье населения, выздоровлении заболевших и попросили защиты для всех людей от постигшей пандемии, - сообщили в организации.

Также шаманы в субботу в закрытом режиме помолились 13 божествам – 13 северным хатам (Арын 13 Ноед). Они просили у высших сил здоровья и гармонии, выздоровления заболевших и защиты для всех людей от пандемии.

- Они являются детьми тэнгриев, которые спустились на Байкальский регион, являются неотъемлемой частью народа. Это наши божественные предки, первооснова духовности, философии, традиций народа, - рассказывал ранее о 13 северных хатах председатель «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев. 

 

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии число случаев заражения коронавирусом выросло уже до 86.

В мире зарегистрировано более 1,8 млн случаев заражения, более 114 тысяч человек погибли, сумели вылечиться 424 тысячи.

В России 15 808 подтверждённых случаев коронавируса. С начала эпидемии в стране скончались 132 человека, 1 293 пациента выздоровели. Больше всего подтвержденных случаев коронавируса в Москве (10 158), Московской области (1360) и Санкт-Петербурге (557). 
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