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В Бурятии уже 86 случаев заражения коронавирусом

В Бурятии уже 86 случаев заражения коронавирусом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За одни только сутки появилось девять новых больных COVID-2019

Число подтверждённых случаев заражения COVID-2019 в Бурятии выросло с 77 до 86.

Напомним, 6 апреля скончалась 73-летняя пациентка. Успешно завершили лечение и выписались из больницы 17 человек, в том числе за прошедшие сутки выздоровели два человека. В стационаре продолжают лечение 68 человек, сообщили в республиканском оперштабе.

В реанимации находится шесть тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Одна больная - на аппарате ИВЛ.

На госпитализации находится уже 14 детей с COVID-19, при этом накануне больных детей было 13. Их состояние удовлетворительное.

На сегодня круг контактных лиц составляет 2903 человек, все лабораторно обследованы.

Ещё у семи граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции. Анализы направлены в научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока в Иркутск.

Всего за весь период анализы на коронавирус в Бурятии взяли у 13 845 человек. 
коронавирус
 
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