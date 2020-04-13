За одни только сутки появилось девять новых больных COVID-2019
Число подтверждённых случаев заражения COVID-2019 в Бурятии выросло с 77 до 86.
Напомним, 6 апреля скончалась 73-летняя пациентка. Успешно завершили лечение и выписались из больницы 17 человек, в том числе за прошедшие сутки выздоровели два человека. В стационаре продолжают лечение 68 человек, сообщили в республиканском оперштабе.
В реанимации находится шесть тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Одна больная - на аппарате ИВЛ.
На госпитализации находится уже 14 детей с COVID-19, при этом накануне больных детей было 13. Их состояние удовлетворительное.
На сегодня круг контактных лиц составляет 2903 человек, все лабораторно обследованы.
Ещё у семи граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции. Анализы направлены в научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока в Иркутск.
Всего за весь период анализы на коронавирус в Бурятии взяли у 13 845 человек.
В Бурятии уже 86 случаев заражения коронавирусом
Происшествия, Фото:
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