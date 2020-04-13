В Бурятии уже 86 случаев заражения коронавирусом

За одни только сутки появилось девять новых больных COVID-2019



Число подтверждённых случаев заражения COVID-2019 в Бурятии выросло с 77 до 86.



Напомним, 6 апреля скончалась 73-летняя пациентка. Успешно завершили лечение и выписались из больницы 17 человек, в том числе за прошедшие сутки выздоровели два человека. В стационаре продолжают лечение 68 человек, сообщили в республиканском оперштабе.



В реанимации находится шесть тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Одна больная - на аппарате ИВЛ.



На госпитализации находится уже 14 детей с COVID-19, при этом накануне больных детей было 13. Их состояние удовлетворительное.



На сегодня круг контактных лиц составляет 2903 человек, все лабораторно обследованы.



Ещё у семи граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции. Анализы направлены в научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока в Иркутск.



Всего за весь период анализы на коронавирус в Бурятии взяли у 13 845 человек.

