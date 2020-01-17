Жителя Забайкалья в течение года обворовывала гостья

19-летняя девушка переводила деньги с карты пенсионера своему знакомому



В конце декабря в полицию Шилкинского района Забайкальского края поступило заявление от 66-летнего местного жителя о пропаже денег с банковской карты. Заявитель, получив выписку из банка, выяснил, что в течение года несколько раз был произведён перевод средств на неизвестный счёт. Всего было похищено около 70 тысяч рублей.



Сотрудниками уголовного розыска была установлена 19-летняя родственница потерпевшего. Как выяснилось, девушка несколько раз приезжала из Нерчинска в гости к заявителю, где тайно от него при помощи подключённой к телефону услуги «Мобильный банк» переводила деньги своему знакомому на счёт. В дальнейшем забирала снятые с его карты наличные и распоряжалась ими по своему усмотрению.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта». В отношении девушки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.





