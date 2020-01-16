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Кёрлингисты Иркутска сразятся за «бронзу» юношеских Олимпийских игр

Общество, 
Они встретятся со сборной Новой Зеландии

Сегодня, 16 января, иркутские спортсмены Алина Фахуртдинова, Михаил Власенко, Николай Лысаков и скип Валерия Денисенко сыграют в матче за бронзовые медали на соревнованиях по кёрлингу среди смешанных команд в рамках Зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года. Соперником станет сборная Новой Зеландии. Начало матча – в 19:00 часов по иркутскому времени.

15 января в четвертьфинале иркутяне одержали победу над командой Швейцарии со счётом 7:5, но затем в полуфинале уступили сборной Норвегии.

Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, соревнования по кёрлингу среди смешанных команд в рамках Зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года проходят с 10 по 16 января в Шампери в Швейцарии. Алина Фахуртдинова, Михаил Власенко, Николай Лысаков и Валерия Денисенко тренируются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Россия» у Анны Трухиной.
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