Родственники осуждённых побывали в реабилитационном центре
День открытых дверей прошёл в реабилитационном центре «Аврора» в исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ.
Для гостей учреждения провели экскурсию. Они побывали в самом реабилитационном центре, где ознакомились с условиями, в которых проживают их родные. После чего в клубе учреждения им показали отрывок из спектакля «Пигмалион». Также осуждённые смогли побеседовать с родными и близкими в столовой.
Родственники поблагодарили администрацию учреждения за очередную возможность увидеть своими глазами условия содержания. Осуждённым пожелали скорейшего возвращения к своим семьям, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», реабилитационный центр «Аврора» открылся в женской колонии весной 2018 года.
В улан-удэнской колонии устроили день открытых дверей
Общество, Фото:
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