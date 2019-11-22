Скончалась доцент Иркутского госуниверситета

22 ноября после продолжительной болезни ушла из жизни Галина Викторовна Васильева, доцент Иркутского госуниверситета



Вся её жизнь была связана с Иркутским госуниверситетом и математическим образованием тысяч студентов и школьников. Была кандидатом физико-математических наук, доцентом, а также заведующей кафедрой Института усовершенствования учителей Иркутской области. Галина Викторовна была удостоена высокого звания «Учитель года».



Галина Викторовна родилась 17 февраля 1948 года в семье военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны Ольги Григорьевны и Виктора Ефимовича Скалецких в городе Грицево Хмельницкой области (УССР). После окончания иркутской средней школы № 11 в 1966 году она продолжила учебу на математическом факультете ИГУ. С тех пор вся её жизнь была связана с университетом, в котором она проработала без перерыва до 2013 года, последовательно занимая должности: ассистента, старшего преподавателя, доцента, проректора.



Кандидатскую диссертацию Галина Викторовна защитила в Белорусском госуниверситете в Минске в 1983 году. Более 15 лет она успешно проработала в должности проректора ИГУ по дошкольному и дополнительному образованию.



Гражданская панихида будет проходить 26 ноября с 13.00 до 14.00 в ритуальном зале по адресу: бульвар Гагарина, 4.





По информации пресс-службы ИГУ



