Жителей Бурятии приглашают стать соискателями премии ДФО

Эта премия призвана показать Дальний Восток как «территорию роста»



Жители Бурятии могут стать соискателями общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока». Премия призвана показать ДФО как «территорию роста». Оргкомитет «Звезды Дальнего Востока», а также члены жюри проводят отбор заявок, для того чтобы отметить тех, кто активно участвует в жизни своего региона, и выразить благодарность со стороны общественных лидеров и государственных органов власти тем, кто развивают ключевые сферы экономической и общественной жизни регионов Дальнего Востока.



Премия проходит в рамках ежегодного фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве». Заявку может подать любой желающий по 9 номинациям:

1. «Лучший гектар» – Номинация для лиц, наиболее эффективно и оригинально реализующих освоение «Дальневосточного гектара».

2. «Лучший работодатель» – Номинация для компаний, оказавших значительное влияние на развитие трудовой миграции, а также способствующих созданию рабочих мест в регионе.

3. «Открытость» – Номинация для журналистов и издателей, опубликовавших наиболее оригинальные материалы о развитии Дальнего Востока.

4. «Бизнес действие» – Номинация для представителей малого бизнеса, внёсших наибольший вклад в развитие региона.

5. «Иностранный инвестор» – Номинация для иностранных инвесторов, способствующих экономическому развитию Дальнего Востока.

6. «Управленец» – Номинация для лиц, занимающих руководящие должности в Дальневосточном регионе, за особый вклад в развитие региона.

7. «Технологические новации» – Номинация для компаний и лиц, внедряющих и эффективно использующих современные технологии в регионе.

8. «Молодые львы» – Номинация для начинающих предпринимателей и управленцев в возрасте до 30 лет, внёсших весомый вклад в развитие региона.

9. «Развитие территории» – Номинация для предпринимателей, благодаря деятельности которых регион получает дополнительные преимущества.



После рассмотрения проектов члены жюри выберут лучших из соискателей премии – 99 номинантов от 11 регионов в каждой из 9 номинаций. Таким образом будет сформирована «золотая сотня» для определения победителей на церемонии в Москве.



Заявки принимаются до 25 ноября этого года. Для подачи заявки необходимо подготовить презентацию объёмом не более 10 слайдов, содержащих основную информацию о проекте:

- Наименование номинации в рамках премии. Название проекта с указанием его автора или авторского коллектива.

- Проблематика, цели и задачи проекта.

- Тактика, инструменты и решения поставленных задач.

- Результат, выраженный в экономическом эффекте, социальной значимости проекта для развития Дальнего Востока.



Как сообщает пресс-служба правительства Бурятии, ознакомиться подробно с положением о конкурсе и подать заявку на участие можно на сайте премия-звезда.рф

