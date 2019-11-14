Жителей Краснодара застали врасплох вопросом о валюте Бурятии

Уроженец Улан-Удэ Эрдэм Доржиев, артист театра «Байкал» и участник шестого сезона шоу «Танцы» на канале ТНТ провёл интересный опрос. Он задавал жителям Краснодара вопрос на засыпку: «Какая валюта в Бурятии?». Видеоролик танцор выложил накануне в Instagram, на данный момент он набрал 1757 просмотров.
В начале видеоролика Эрдэм рассказывает, что решил снять контент о Бурятии или Калмыкии, поэтому он задаст краснодарцам вопрос о валюте: «Всё-таки шесть тысяч километров, думаю, они не знают ответ».
Первый «респондент» на вопрос о том, какая валюта в Калмыкии, ответил коротко: «Да фиг его знает». О валюте в Бурятии мужчина тоже не знал и отметил: «Я что, в Бурятии, что ли, бываю».
Школьник, прикрывая лицо, на вопросы о валюте в Бурятии, Калмыкии и Тыве отвечал почти агрессивно: «Не знаю!» Эрдэм объяснил мальчику, что все три республики входят в состав России и везде используются рубли.
Затем на вопросы отвечала девушка. Как ни странно, она знала, что в Тыве – рубли, но не знала, какая валюта в Бурятии.
Со словами: «Я начинающий блогер, помогите мне пожалуйста» Эрдэм подошёл к двум ребятам, один из них был доставщиком «Яндекс. Еды». Он уверенно заявил, что валюта Бурятии – деревянные рубли. Друг доставщика расслабленно ответил на следующий вопрос - жители Калмыкии, по его мнению, пользуются калмыцкими рублями.
Следующими респондентками оказались две бабушки, и когда Эрдэм сообщил им, что он из Бурятии, пенсионерки ответили: «А, Бурятия. А мы говорим китайцы, или…где там война была? Вьетнамцы, вот». Но несмотря на эти слова, бабушки ответили правильно и удивились, что некоторые могут не знать ответа на банальный вопрос о валюте: «На территории России – рубли, а вы у нас россияне».
Пользователям Сети очень понравился видеоролик, многие начали рассказывать свои истории:
«У меня тоже был случай: из Калмыкии прилетели в Бурятию, ехали в такси и решили приколоться, спросили у таксистки: «А калмыцкими деньгами можно расплатиться?», она говорит: «А что я буду с ними делать?», «Познакомилась с женщиной из Ростова-на-Дону, когда она узнала, что я из Калмыкии, говорит: «А, да, знаю такую страну, мы с вами работаем, банкоматы обслуживаем», «Однажды в Красноярске у меня спросили: «ты откуда?», я - «из Улан-Удэ», а мне в ответ: «А, это Монголия!».
Недавно YouTube-канал bmkru снял видеоролик, где молодёжи из Бурятии предлагают поделиться своим мнением о калмыках, тувинцах, якутах, казахах и самих себе. В основном молодые люди дали положительную оценку всем вышеперечисленным азиатским народам. Самим себе они дали разную оценку. Так одна девушка назвала бурят «ленивыми», а парень назвал бурят «несплочёнными».