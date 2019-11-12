В Селенгинске начали строительство катка от NIVEA: видео

В посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии началось строительство катка от компании NIVEA. Как сообщал «Байкал-Daily», Селенгинск выиграл каток от NIVEA в конкурсе «Возроди свой каток» в категории «Маленькие города». О победе стало известно в мае 2019 года.
На днях начались строительные работы. Местные жители радуются и надеются, что теперь в посёлке начнёт развиваться хоккей.
Голосовать за селенгинский каток призывал глава Бурятии, ныне покойный актёр Алексей Булдаков, приезжавший на «Байкальскую рыбалку», и многие известные жители республики.
По результатам голосования селенгинский каток набрал 7702 голоса. Второе место среди малых городов, с численностью до 300 тысяч зрителей, занял Кузнецк с результатом 4739 голоса, третье – Усть-Илимск (3564).
Как сообщал «Байкал-Daily», в 18-м квартале Улан-Удэ уже имеется каток от NIVEA. Он был выигран в аналогичном конкурсе. На открытии в 2016 году выступили экс-чемпионы мира по фигурному катанию Мария Петрова и Алексей Тихонов. Фоторепортаж Сергея Тарасенко посмотреть по ссылке.
На днях стало известно о конфликте вокруг этого катка, который пришёл после смены руководителя местного ТСЖ. По словам директора хоккейного клуба «Моритон» Петра Бадмацыренова, его вышвырнули из «управляшки» и теперь требуют денег за каток, который содержится только силами самих хоккеистов.