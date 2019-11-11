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В Улан-Удэ ТСЖ требует денег за бесплатную хоккейную коробку

В Улан-Удэ ТСЖ требует денег за бесплатную хоккейную коробку
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Директора клуба «Моритон» вышвырнули из офиса «управляшки», когда он пытался прояснить ситуацию

Директор хоккейного клуба «Моритон» Пётр Бадмацыренов возмущён действиями ТСЖ «Дархан» в Улан-Удэ.

Около десяти лет назад энтузиаст Пётр Бадмацыренов взялся приводить в порядок заброшенную хоккейную коробку в 18-м квартале Улан-Удэ. Хоккеисты самостоятельно убрали хлам и залили лёд.

- Силами нашего хоккейного клуба, на свои деньги, его ремонтировали, красили, обновляли доски, сделали освещение и ворота. И, самое главное, мы начали там проводить занятия с детьми, в общем, подарили площадке вторую жизнь! – написал в Facebook Пётр Бадмацыренов.

Более того, в 2016 году хоккейный клуб «Моритон», выиграв конкурс от компании «Nivea», сделал жителям города подарок, на сумму 3,5 миллиона рублей. На открытии катка выступили экс-чемпионы мира по фигурному катанию Мария Петрова и Алексей Тихонов.

- Нам построили, а мы передали в дар ТСЖ «Дархан» современную, красивую площадку, с освещением, искусственным газоном и пластиковыми бортами! Но при этом все работы по содержанию, по-прежнему, проводятся нами, точнее, лично мной, - продолжил хоккеист.

С похолоданием Пётр решил приступать к заливке катка, но столкнулся с неожиданными проблемами. По его словам, это связано со сменой директора ТСЖ. Накануне он побыл в «управляшке».

- Я узнал, что в ТСЖ «Дархан» сменилась директор, теперь ей стала Уланова Дарина Борисовна. Узнал я это очень странным образом. Я как обычно зашёл и представился, в ответ я услышал кучу крика и брани. Я даже не понял, что к чему, но на всякий случай решил заснять такой случай беспрецедентного хамства. Тогда какой-то мужчина просто вытолкал меня за дверь, конкретно так вышвырнул. В итоге из всей этой ругани я лишь понял, что я должен заплатить им денег! – возмутился Пётр Бадмацыренов.

Он не понимает, с чем связано хамство и почему ему нужно платить деньги за бесплатную площадку, которую он же сам и содержит: хоккеисты расчищают от снега, убирают мусор и обновляют лёд.

- Обращаюсь к руководителям города, республики - дайте, пожалуйста, этим людям денег (ТСЖ «Дархан»)! Не лишайте людей бесплатного льда, который мы создаём для жителей нашего квартала, района, города! – заключил Пётр.

«Байкал-Daily» связаться с ТСЖ пока не удалось.
хоккей ТСЖ спорт
 
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