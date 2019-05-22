Селенгинск официально объявлен победителем конкурса NIVEA

Посёлок Селенгинск Кабанского района Буртии всё-таки выиграл каток от NIVEA в конкурсе «Возроди свой каток» в категории «Маленькие города». Официальные результаты опубликованы на сайте компании сегодня, 22 мая.
Как сообщал «Байкал-Daily», каток 30-летней давности давно нуждается в реконструкции. Местные жители решили принять участие в конкурсе от компании NIVEA «Голосуй за свой каток». Поддержать просили глава Бурятии, ныне покойный актёр Алексей Булдаков и многие известные жители республики.
На прошлой неделе завершилось голосование. Селенгинск набрал наибольшее количество голосов, тогда на сайте значилось, что их почти 10 тысяч. Однако эти результаты были не окончательные, NIVEA проверяла результаты на накрутку голосов и прочие возможные махинации. В итоге селенгинский каток набрал 7702 голоса, оставшись победителем.
Второе место среди маленьких городов, с численностью до 300 тысяч зрителей, занял Кузнецк с результатом 4739 голоса, третье – Усть-Илимск (3564).
Катки-победители, набравшие наибольшее количество голосов, будут реконструированы. Кроме того, компания подарит футбольные ворота и искусственное травяное покрытие для летнего использования объектов, а также вручит коньки авторам, чьи конкурсные заявки выиграли.
В 2016 году в таком же конкурсе выиграл Улан-Удэ. Заявку на участие подавала хоккейная команда «Моритон». Каток компания открыла в 18 квартале. Разрезали ленточку нового катка экс-чемпионы мира по фигурному катанию Мария Петрова и Алексей Тихонов. Фоторепортаж Сергея Тарасенко посмотреть по ссылке.