Селенгинск официально объявлен победителем конкурса NIVEA

Второе место среди маленьких городов, с численностью до 300 тысяч зрителей, занял Кузнецк с результатом 4739 голоса, третье – Усть-Илимск (3564).

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