В Иркутске у собственника изъяли 2 памятника истории и культуры

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Это было сделано по решению суда



Два памятника истории и культуры по решению суда изъяты у собственника в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области со ссылкой на региональную службу по охране объектов культурного наследия.



Исковое заявление службы поддержал Кировский районный суд Иркутска. В областную собственность будут переданы два дома, расположенные по улице Карла Либкнехта, 45 литеры «А» и «Б». Они были построены в середине XIX и входят в состав объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба: три дома».



Эти объекты находятся в неудовлетворительном состоянии. Собственник не принимал мер для их восстановления, хотя ещё в 2015 году он выдал службе по охране объектов культурного наследия охранные обязательства на оба здания. В них прописаны мероприятия, которые собственник обязуется провести для восстановления зданий. Однако, они так и не были выполнены. За четыре года состояние объектов культурного наследия значительно ухудшилось. По решению суда, они перейдут в областную собственность путём выкупа. Его сумму определят независимые эксперты.



- Мы удовлетворены решением суда и в дальнейшем планируем продолжать такую работу. Тем более, что это не первый случай изъятия памятника истории и культуры у собственника. В 2012 году решением суда Кировского районного суда Иркутска в связи с невыполнением обязательств по содержанию у предыдущих собственников было изъято самое старое деревянное здание города – дом Шубиных. Это позволило сохранить памятник, сейчас в нём идут реставрационные работы, – отметил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Андрей Фоменко.

