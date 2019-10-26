Некоммерческие организации Бурятии получили 11 президентских грантов





Всего фонд президентских грантов по итогам второго конкурса 2019 года поддержал более 2,1 тыс некоммерческих организаций со всей страны. По итогам этого конкурса между ними будет распределено 4,3 млрд рублей.

По итогам второго конкурса 2019 года 11 социально ориентированных некоммерческих организаций Бурятии выиграли гранты президента России на развитие гражданского общества. Общее финансирование составило более 15 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Региональное общественное движение «Хранители Байкала» реализует проект «Семейная экостудия «Урлагша», который направлен на формирование у детей трудовых и экологических навыков через совместные занятия со старшими членами семьи.Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева в рамках проекта «Буддийский трактат «Бэлигyyн Толи» - «Зерцало мудрости» подготовит и проведет конкурсы для школьников и взрослых по содержанию учения и издаст книгу современного перевода трактата.ТОС «Базинское» займЁтся приобщением жителей и гостей Бурятии к практикам здорового образа жизни, правильного питания и сбережения здоровья в рамках проекта «Драгоценный дар».Центр социальной поддержки семей с детьми и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будет создан региональным центром поддержки общественных инициатив «Дети Байкала».Буддийская традиционная Сангха России получила грант на создание этно-экологического образовательного центра «Родная земля Байкала», где молодёжь будет знакомиться с этноэкологическими традициями народов, проживающих в республике.Поддержан фондом президентских грантов и проект попечительского совета детского сада №113 «Капитошка», направленный на создание центра детского технического творчества «Роботошка» для малышей, посещающих и не посещающих дошкольные образовательные учреждения.Ресурсный центр «Инновационное развитие» запустит информационно-просветительскую программу для старшеклассников «Юный исследователь», направленную на популяризацию научно-исследовательской деятельности, изобретательства и технического творчества.Кяхтинское городское казачье общество займется просвещением в области истории и развитием туризма в рамках проекта, направленного на создание казачьего центра «Сибирская казачья изба».На базе душепопечительского православного центра помощи и реабилитации граждан «Красноярово» откроется социальный хоспис. Землячество чувашей реализует проект, направленный на популяризацию родной культуры среди земляков.Фонд «Ага спортивная» вовлечёт сельскую молодёжь Курумканского и Баргузинского районов в проекты по развитию территорий своих сел с дальнейшей целью продвижения туризма.