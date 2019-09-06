В выходные в Бурятии будет холодно

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер



По данным Бурятского гидрометцентра, 7 сентября ожидается местами небольшие и умеренные дожди, в горах и по северу с мокрым снегом, усиление ветра до 19 м/с. 8 сентября местами небольшие дожди, в горах и по северу местами с мокрым снегом, усиление ветра до 16 м/с.



Напомним, 7 сентября Улан-Удэ празднует День города, 8 сентября состоится единый день голосования.



- В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоявлениями главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными, - сообщает пресс-служба ведомства.



При сильном дожде, ветре, мокром снеге, по возможности, оставаться в помещении. На улице ни в коем случае не пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.



- При скачках напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар. В неустойчивую погоду откажитесь от выходов на водоёмы, туристические маршруты и горные походы, - предупреждают в республиканском МЧС.



Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - «101».

