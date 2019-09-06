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В выходные в Бурятии будет холодно

В выходные в Бурятии будет холодно
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер

По данным Бурятского гидрометцентра, 7 сентября ожидается местами небольшие и умеренные дожди, в горах и по северу с мокрым снегом, усиление ветра до 19 м/с. 8 сентября местами небольшие дожди, в горах и по северу местами с мокрым снегом, усиление ветра до 16 м/с.

Напомним, 7 сентября Улан-Удэ празднует День города, 8 сентября состоится единый день голосования.

- В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоявлениями главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными, - сообщает пресс-служба ведомства.

При сильном дожде, ветре, мокром снеге, по возможности, оставаться в помещении. На улице ни в коем случае не пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

- При скачках напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар. В неустойчивую погоду откажитесь от выходов на водоёмы, туристические маршруты и горные походы, - предупреждают в республиканском МЧС.

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - «101».
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