Численность сурка сохраняется на прежнем уровне
В Баргузинском заповеднике в гольцовом поясе на шести постоянных площадках провели учёт чёрношапочных сурков.
- Методика учёта сурка заключается в подсчёте особей визуально, с помощью бинокля, с расстояния 100-150 метров. Учёт проводится в утреннее и вечернее время, когда сурки греются на камнях, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Основные поселения сурков располагаются в нижней части склонов в истоках рек и ручьёв на высоте от 1500 до 1900 м над уровнем моря. Наиболее благоприятные местообитания для них – участки, где лужайки луговой растительности перемежаются с выходами каменистых россыпей и буграми мелкозёма. Нижними границами местообитания являются участки контакта горных лугов и кедрового стланика, кустарниковых ив и берёзы.
Каждый год с середины июля по конец августа научные сотрудники проходят порядка 100 км, чтобы провести исследования и пересчёт численности в колониях черношапочного сурка.
- Чтобы добраться до пробных площадок, учётчик за две недели преодолевает несколько горных перевалов, высота которых достигает 1900 м. над уровнем моря. В горах учётчику приходится переносить все «капризы» погоды: и знойную жару под палящим солнцем, и проливные дожди, а иногда и ночные заморозки. В горах нет человеческих троп, поэтому почти весь маршрут научный сотрудник преодолевает по «звериным» тропам, протоптанным медведями, лосями и северными оленями. Эти тропы часто проходят через кустарниковые ивы и кедровый стланик, иногда теряются в них, - отметили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
В этом году сурки присутствовали на двух площадках (верховья рек Шумилиха и Таламуш), на остальных же площадках сурков, как и в предыдущий год, не обнаружено. По результатам учёта можно с уверенностью сказать, что численность сурка сохраняется на прежнем, однако низком уровне.
В заповеднике Бурятии подсчитали чёрношапочных сурков
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