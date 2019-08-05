На трассе «Байкал» сняли частичное ограничение движения

На участке было введено частичное ограничение с 31 июля



На автодороге Р-258 «Байкал» с 9:20 5 августа с км 257+750 (посёлок Мишиха) по км 278+000 (город Бабушкин) в Кабанском районе снято частичное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств массой свыше 12 тонн.



На участке было введено частичное ограничение с 21:15 31 июля.



Для обеспечения бесперебойного и безопасного проезда на месте работают дорожные службы.



Участников дорожного движения просят быть осторожными, соблюдать ПДД.



При возникновении чрезвычайной ситуации нужно обращаться по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного ФКУ Упрдор «Южный Байкал» +7(3012)-22-07-24, сообщает пресс-служба учреждения.

