Всероссийская акция «Прокачай лето с Росгвардией» состоялась в детском оздоровительном лагере «Берёзка»
Росгвардейцы рассказали ребятам о первом командующем внутренней стражи России – генерале от инфантерии Евграфе Комаровском и легендарном конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове. Сотрудники управления вневедомственной охраны показали ребятам экипировку и оружие, рассказали о своих служебных буднях. А после дали подержать в руках учебные пистолет и автомат Калашникова, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.
Специалисты отряда мобильного особого назначения наглядно показали, как работает кинолог с собакой по поиску взрывоопасных предметов, и ещё раз напомнили детям, как себя вести при обнаружении опасных и подозрительных предметов.
Также росгвардейцы провели с мальчишками и девчонками разминку.
- Мы благодарим росгвардейцев за интересное и познавательное занятие. У нас налажено плодотворное сотрудничество с Росгвардией Бурятии, постоянно проводим совместные мероприятия для ребят, организовываем встречи, – поблагодарила старший воспитатель детского образовательного центра «Березка» Оксана Любушкина.
Всероссийская акция Росгвардии «Прокачай лето!» стартовала в начале летнего оздоровительного сезона. По всей стране росгвардейцы проводят встречи, мастер-классы, военно-спортивные игры, конкурсы с воспитанниками общеобразовательных школ, школ-интернатов, профтехучилищ и детских оздоровительных лагерей.
Акция «Прокачай лето с Росгвардией» прошла в Улан-Удэ
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