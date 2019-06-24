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23 Июня

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В Забайкалье появятся 3 новых кинотеатра

В Забайкалье появятся 3 новых кинотеатра
Общество,  Фото:pixabay.com
Всего за пятилетку будет создано 12 новых кинозалов

Более 30 тысяч забайкальцев смогут смотреть большое кино благодаря созданию трёх новых кинотеатров в районах края – в селе Дульдурга, в посёлках Новокручининский и Забайкальск. На создание каждого кинозала из Фонда кино выделено порядка 5 миллионов рублей.

«Одним из показателей национального проекта «Культура» является увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз. Для его выполнения до 2024 года в Забайкалье появится 12 новых современных кинозалов. Кроме того, будет создано пять виртуальных концертных залов, восемь выставочных проектов, оснащённых гидами в формате дополненной реальности, будет организована трансляция региональных мероприятий на федеральном портале «Культура.РФ», – рассказала министр культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова.

По плану социального развития центров экономического роста Забайкальскому краю на развитие сферы культуры в течение трёх лет будет выделено 417,8 миллиона рублей. За счёт этих средств до 2021 года будет реализовано строительство шести домов культуры. Средства программы предусматривают также капитальный ремонт трёх домов культуры.

Также в целях реализации национального проекта «Культура» в регион будет направлено в этом году 132 миллиона рублей. Будут приобретены 5 автоклубов, капитально отремонтировано 11 учреждений культуры, разработана проектно-сметная документация для двух учреждений культуры. Проект в целом предполагает оснащение кинозалов, создание инновационного центра культуры и модернизацию театр кукол, а также создание пяти виртуальных концертных залов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
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