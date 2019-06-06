Поводом послужила угроза причинения вреда окружающей среде
В феврале 2019 года Кировский районный суд Иркутска удовлетворил иск Байкало-Ангарского транспортного прокурора в отношении ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей» о подъёме и утилизации затонувшего бесхозяйного судна.
Поводом для обращения прокурора послужила угроза причинения вреда окружающей среде и результаты проверки.
Река Ангара является водным объектом высшей категории рыбохозяйственного значения, на водной территории которой расположены водозаборы, обеспечивающие питьевой водой население Иркутска и других городов Иркутской области.
Судно, которое длительное время находится в воде, является источником поступления в реку продуктов коррозии металлов, выделения ртути, свинца и других веществ, оказывающих негативное воздействие на состояние водных экосистем.
В конце мая законность решения Кировского районного суда Иркутска проверена судебной коллегией по административным делам Иркутского областного суда. Решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Иркутской области со дна Ангары поднимут затонувшее судно
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