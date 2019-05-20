20 Мая

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2 рекорда и 7 медалей у легкоатлетов Забайкалья

2 рекорда и 7 медалей у легкоатлетов Забайкалья
Общество,  Фото:pixabay.com
На спартакиаде учащихся по лёгкой атлетике забайкальцы завоевали пять золотых и две бронзовых медали

18-19 мая в Хабаровске прошел II этап Спартакиады учащихся по лёгкой атлетике. Забайкальские спортсмены завоевали пять золотых и две бронзовых медали.

Два золотых дубля у Антона Чипизубова на дистанциях 1500 и 3000 метров и у Сергея Лотокова в метании копья и диска.

Ещё одну золотую медаль и рекорд Забайкальского края на дистанции 200 метров с результатом 21,8 секунды установил Игорь Кобелев. Кроме того, он повторил рекорд Забайкальского края на дистанции 100 метров с результатом 10,6 секунд, установленный ветераном спорта Борисом Петровичем Максимовым почти полвека назад.

Бронзовые медали завоевали Виктор Клищевский на дистанции 800 метров и Дарья Родионова на дистанции 1500 метров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
легкая атлетика Забайкальский край спартакиада
 
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