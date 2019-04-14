В Бурятии «чёрный лесоруб» спили деревьев на 55 тысяч рублей

Мужчине грозит до 4 лет колонии



Полицейские во время рейда в лесном массиве неподалёку от села Гремячинск Прибайкальского района Бурятии задержали 42-летнего сельчанина. Он незаконно заготовил около четырёх кубометров лиственницы.



Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 55 тысяч рублей.



Подозреваемый не работает, ранее неоднократно судим за кражи, грабёж, незаконное хранение наркотиков и хулиганство.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ, ведётся следствие. «Чёрному лесорубу» грозит до четырёх лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.