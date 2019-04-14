Мужчине грозит до 4 лет колонии
Полицейские во время рейда в лесном массиве неподалёку от села Гремячинск Прибайкальского района Бурятии задержали 42-летнего сельчанина. Он незаконно заготовил около четырёх кубометров лиственницы.
Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 55 тысяч рублей.
Подозреваемый не работает, ранее неоднократно судим за кражи, грабёж, незаконное хранение наркотиков и хулиганство.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ, ведётся следствие. «Чёрному лесорубу» грозит до четырёх лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии «чёрный лесоруб» спили деревьев на 55 тысяч рублей
Общество, Фото:
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