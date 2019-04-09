Артист из Иркутска станет солистом Немецкой оперы в Берлине

Официально Андрей Данилов начнёт работать в Германии с 15 августа



Солист Иркутского областного музыкального театра имени Загурского Андрей Данилов (младший) с августа 2019 года станет солистом Немецкой оперы в Берлине. В январе этого года артист заключил контракт с оперным агентством TACT International Art Management и немецким театром (Deutsche Oper Berlin) на два года. Официально Андрей Данилов начнёт работать в Германии с 15 августа, а первая премьера молодого тенора состоится 13 октября. Певец исполнит партию Тамино в опере Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта».



Практически весь март артист был занят работой над премьерой оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» во Дворце искусств королевы Софии (Palau de les Arts Reina Sofia) в испанской Валенсии, а в начале апреля вернулся в Иркутск, чтобы в заключительный раз сыграть свои знаковые роли в спектаклях Иркутского музыкального театра.



- Для меня эти перемены, переезд в Германию и смена сферы деятельности на оперу, с одной стороны, очень захватывающие, а с другой – очень сложно было решиться на то, чтобы оставить родной театр. Я в нашем театре вырос, и вся моя жизнь в той или иной мере с ним связана, ведь сначала тут стали работать мои родители, потом появился я, взрослел, приходя на спектакли и часто находясь за кулисами, а потом уже и сам пришёл сюда работать. Очень трудно было сделать выбор в пользу другой страны, однако опера – это то, чем я сейчас хочу заниматься. Жаль, разумеется, оставлять любимые спектакли и родной коллектив! Однако, я надеюсь, что у нас получится совместить графики, чтобы хотя бы раз в сезон я мог приехать в Иркутск и выйти в паре спектаклей, – рассказал Андрей Данилов.



В начале мая артист отправится в немецкий Бонн для участия в благотворительном оперном гала-концерте для фонда Deutsche AIDS-Stiftung, затем выступит на гала-концерте лауреатов международного конкурса «Хосе Каррерас Гран-При» в Золотом зале Венской филармонии, а 22 июня исполнит партию Неморино в премьере оперы Гаэтано Доницетти «Любовный напиток» Котбусского государственного театра.



Андрей Данилов (младший) является солистом Иркутского музыкального театра имени Загурского с 2013 года и занят на ведущих ролях в спектаклях «Иисус Христос – суперзвезда», «Алые паруса», «Юнона» и «Авось», «Барышня-крестьянка», «Сирано де Бержерак», «Принцесса на горошине» и другие, сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.

