В 2022 году Окинский район впервые примет летние сельские игры



Благодаря созданию центра в Окинский район на учебно-тренировочные сборы смогут приезжать сборные команды республики по разным видам спорта.



Также глава объявил о том, что республиканские летние сельские спортивные игры в 2022 году пройдут в Окинском районе. Это будут первые сельские игры, которые примет район.

В у. Хурга глава республики посетил оздоровительный лагерь «Эрчинэ», который был открыт в 2015 году. За один сезон лагерь работает в три спортивные смены – по туризму, футболу и вольной борьбе. Алексей Цыденов поддержал проект организации центра спортивной подготовки на базе этого оздоровительного лагеря и включения в государственную программу РФ «Развитие физической культуры и спорта» по направлению «Развитие системы подготовки спортивного резерва».