25 Января

24 Января

Популярное

В 2022 году Окинский район впервые примет летние сельские игры

В 2022 году Окинский район впервые примет летние сельские игры
Общество,  Фото:Пресс-служба правительства РБ
В районе также строят борцовские юрты

В ходе рабочей поездки в Окинский район Алексей Цыденов посетил ряд объектов спортивной инфраструктуры. Глава Бурятии проинспектировал отремонтированный спортзал в с. Саяны, осмотрел оздоровительный лагерь «Эрчинэ» в у. Хурга, где будет создан центр спортивной подготовки, и объявил о том, что республиканские летние сельские игры в 2022 году пройдут в Окинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

В с. Саяны Алексей Цыденов вместе с руководителями министерств и ведомств посетил Саянскую среднюю общеобразовательную школу, где обучается 90 детей. По итогам поручений главы Бурятии в 2017 году на ремонт спортзала из республиканского бюджета было выделено 2,2 млн руб. В здании площадью 288 кв. м. проведен ремонт полов, электроосвещения, покрашено помещение, отремонтирована кровля. Свободная площадь для зрителей расширена за счёт ремонта второго этажа и вывода смотровых окон на игровое поле. 


 

Также Алексей Цыденов осмотрел борцовские юрты, которые строятся силами ТОС в с. Саяны и у. Хурга. По итогам республиканского конкурса «Лучшее ТОС» за 2017 год на проект борцовской юрты в с. Саяны выделены 600 тысяч рублей. Для строительства администрация поселения приобрела пилораму. На борцовскую юрту в у. Хурга из бюджета района выделено 740 тыс. рублей, в строительстве активное участие принимают жители и выходцы улуса.

Алексей Цыденов дал поручение минспорту РБ поддержать строительство этих борцовских юрт и приобрести необходимый спортивный инвентарь. Всего в Бурятии участники движения ТОС методом народной стройки уже построили 17 спортивных объектов - борцовских, боксёрских юрт. 

 


В у. Хурга глава республики посетил оздоровительный лагерь «Эрчинэ», который был открыт в 2015 году. За один сезон лагерь работает в три спортивные смены – по туризму, футболу и вольной борьбе. Алексей Цыденов поддержал проект организации центра спортивной подготовки на базе этого оздоровительного лагеря и включения в государственную программу РФ «Развитие физической культуры и спорта» по направлению «Развитие системы подготовки спортивного резерва». 

Благодаря созданию центра в Окинский район на учебно-тренировочные сборы смогут приезжать сборные команды республики по разным видам спорта.

Также глава объявил о том, что республиканские летние сельские спортивные игры в 2022 году пройдут в Окинском районе. Это будут первые сельские игры, которые примет район.
сельские игры
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Центр «Байкал» планируют создать в Иркутской области
Центр «Байкал» планируют создать в Иркутской области
Общество, 25.01.2019
Проект направлен на решение задачи по созданию не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня
В Улан-Удэ из-за ОРВИ отменяются мероприятия
В Улан-Удэ из-за ОРВИ отменяются мероприятия
Общество, 25.01.2019
В городе отменили спортивные соревнования, школу вожатых, интеллектуальную игру и киновечер
Татьянин день в Бурятии отмечают больше 50 тысяч студентов
Татьянин день в Бурятии отмечают больше 50 тысяч студентов
Общество, 25.01.2019
Почти половина студентов получали высшее образование
Юные теннисисты Бурятии стали чемпионами первенства ДФО
Юные теннисисты Бурятии стали чемпионами первенства ДФО
Общество, 25.01.2019
Команда поедет представлять округ уже на первенстве России
В Улан-Удэ сообщили об ухудшении качества воздуха
В Улан-Удэ сообщили об ухудшении качества воздуха
Общество, 25.01.2019
Горожанам рекомендуют ограничить пребывание на улице
В Улан-Удэ подходит к концу выставка Лубсана Доржиева
В Улан-Удэ подходит к концу выставка Лубсана Доржиева
Общество, 25.01.2019
Кто не успел увидеть полотна бурятского художника, сможет ещё сходить на экспозицию до 27 января включительно
В Кяхтинском музее Бурятии прошли образовательные уроки
В Кяхтинском музее Бурятии прошли образовательные уроки
Общество, 25.01.2019
Школьники познакомились с фольклором и народным творчеством бурятского народа
Улан-удэнки с именем Татьяна могут посетить выставки бесплатно
Улан-удэнки с именем Татьяна могут посетить выставки бесплатно
Общество, 25.01.2019
Акция пройдёт в двух музеях столицы Бурятии
Стартовал фотоконкурс «Ледяная сказка Байкала»
Стартовал фотоконкурс «Ледяная сказка Байкала»
Общество, 25.01.2019
Фотографии на конкурс принимаются до 25 февраля включительно
Стальвира Оршуш получила травму колена
Стальвира Оршуш получила травму колена
Общество, 25.01.2019
Борица из Бурятии снялась с гран-при «Иван Ярыгин». ВИДЕО
Фортепианный дуэт выступил в Бурятской филармонии
Фортепианный дуэт выступил в Бурятской филармонии
Общество, 25.01.2019
Исполнительницы представили программу из произведений классиков

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^