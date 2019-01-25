В 2022 году Окинский район впервые примет летние сельские игры

В ходе рабочей поездки в Окинский район Алексей Цыденов посетил ряд объектов спортивной инфраструктуры. Глава Бурятии проинспектировал отремонтированный спортзал в с. Саяны, осмотрел оздоровительный лагерь «Эрчинэ» в у. Хурга, где будет создан центр спортивной подготовки, и объявил о том, что республиканские летние сельские игры в 2022 году пройдут в Окинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
В с. Саяны Алексей Цыденов вместе с руководителями министерств и ведомств посетил Саянскую среднюю общеобразовательную школу, где обучается 90 детей. По итогам поручений главы Бурятии в 2017 году на ремонт спортзала из республиканского бюджета было выделено 2,2 млн руб. В здании площадью 288 кв. м. проведен ремонт полов, электроосвещения, покрашено помещение, отремонтирована кровля. Свободная площадь для зрителей расширена за счёт ремонта второго этажа и вывода смотровых окон на игровое поле.
Также Алексей Цыденов осмотрел борцовские юрты, которые строятся силами ТОС в с. Саяны и у. Хурга. По итогам республиканского конкурса «Лучшее ТОС» за 2017 год на проект борцовской юрты в с. Саяны выделены 600 тысяч рублей. Для строительства администрация поселения приобрела пилораму. На борцовскую юрту в у. Хурга из бюджета района выделено 740 тыс. рублей, в строительстве активное участие принимают жители и выходцы улуса.
Алексей Цыденов дал поручение минспорту РБ поддержать строительство этих борцовских юрт и приобрести необходимый спортивный инвентарь. Всего в Бурятии участники движения ТОС методом народной стройки уже построили 17 спортивных объектов - борцовских, боксёрских юрт.
В у. Хурга глава республики посетил оздоровительный лагерь «Эрчинэ», который был открыт в 2015 году. За один сезон лагерь работает в три спортивные смены – по туризму, футболу и вольной борьбе. Алексей Цыденов поддержал проект организации центра спортивной подготовки на базе этого оздоровительного лагеря и включения в государственную программу РФ «Развитие физической культуры и спорта» по направлению «Развитие системы подготовки спортивного резерва».
Благодаря созданию центра в Окинский район на учебно-тренировочные сборы смогут приезжать сборные команды республики по разным видам спорта.
Также глава объявил о том, что республиканские летние сельские спортивные игры в 2022 году пройдут в Окинском районе. Это будут первые сельские игры, которые примет район.
Благодаря созданию центра в Окинский район на учебно-тренировочные сборы смогут приезжать сборные команды республики по разным видам спорта.
Также глава объявил о том, что республиканские летние сельские спортивные игры в 2022 году пройдут в Окинском районе. Это будут первые сельские игры, которые примет район.