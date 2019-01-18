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В Улан-Удэ водители проезжают по льду Уды в опасных местах

В Улан-Удэ водители проезжают по льду Уды в опасных местах
Общество, 
Водители, не обращая внимания на запрещающие знаки, сокращают путь, подвергая свою жизнь опасности

Сотрудниками управления по ЧС администрации Улан-Удэ совместно с представителями ГИБДД МВД по Бурятии и Улан-Удэнского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны провели профилактический рейд по выявлению водителей, пересекающих реку Уду по льду в районе микрорайонов Восточного и Мелькомбината.

Водители, не обращая внимания на запрещающие знаки, сокращают путь, подвергая свою жизнь опасности.

- На первый взгляд лёд выглядит как очень прочный, толстый, но это не так. Есть опасные участки, которые находятся у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек, на изгибах, излучинах, около вмёрзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоёмы тёплых вод и канализационных стоков. Чрезвычайно опасным и ненадёжным является лёд под снегом и сугробами, - пояснили в управлении по ЧС Улан-Удэ.

Профилактические рейды проводятся часто и по графику. Основная цель их проведения — недопущение выезда автотранспорта на лёд.

В ходе совместного рейда только за один день представителями Улан-Удэнского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны в отношении горожан было составлено 6 административных протоколов. По данным на 18 января, составлено 14 подобных протоколов, сообщили в пресс-службе администрация Улан-Удэ.

- Помните, что соблюдение правил поведения на водных объектах — это залог вашей безопасности. Выезд на лёд водоёмов запрещён, так как крайне опасен, велика вероятность не просто потерять своё авто, но и лишиться жизни, - подчеркнули в управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.

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