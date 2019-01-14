Акция «Засветись» прошла в Бурятии





В Кяхте сотрудники ГИБДД провели акцию «Засветись». Местом проведения профилактического мероприятия стал ледовый каток и горка, расположенные на центральной площади.



С ребятами, которые выбрали своим досугом активный зимний отдых, автоинспекторы провели профилактические беседы о важности ношения световозвращающих элементов.



Акция проводилась в темное время суток, чтобы ребятам наглядно показать как «работает» светоотражатель. Юные посетители ледового катка и горки получили в подарок яркий аксессуар, который сразу же разместили на верхней одежде. Об этом сообщили в УГИБДД по республике.