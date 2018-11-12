Дорожники рекомендуют воздержаться от дальних поездок
В связи с ухудшением погодных условий в Бурятии на автодорогах, подведомственных ФКУ Упрдор «Южный Байкал», мобилизовано 94 единицы специализированной дорожной техники.
Федеральные дорожники рекомендуют учитывать погодные условия, по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния, при движении соблюдать дистанцию и скоростной режим.
В случае нештатной ситуации на дороге звонить по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Байкал» +7(3012)22-07-24. Об этом сообщает пресс-служба федерального дорожного агентства Росавтодор.
В непогоду на трассах Бурятии мобилизовано 94 единицы спецтехники
Общество, Фото:
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