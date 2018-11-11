Жителя Бурятии посадили за изнасилование дочери, но на его стороне весь посёлок

Небольшой посёлок Потанино Бичурского района Бурятии «прогремел» на всю страну. 14-летняя Аня рассказала матери, что её уже на протяжении двух лет насиловал родной отец. После рассказа девочки 58-летнего многодетного отца Рашида приговорили к 17 годам. 7 ноября эту историю показали в передаче Первого канала «Мужское / Женское».
«Пускай сидит, мне плевать»
Аня рассказала: отец оказывал непристойные знаки внимания, когда ей было ещё 6-7 лет. «Он уже тогда начал меня трогать. Я не понимала, что он делает. Он меня лапал, как будто я не дочь его. Говорил: «Ложись рядом, полежим, расскажи мне что-нибудь», потом говорил: «Иди ко мне». Это было постоянно, но дальше всё хуже и хуже. Из-за того, что я не давалась ему, он меня бил», - поделилась 14-летняя девочка.
Мама Елена так описала тот день, когда обратилась в полицию с заявлением на мужа:
- Я собиралась на работу, смотрю, у неё слёзы бегут. Я спросила: «Что случилось?» Она сказала: «Ко мне пристаёт папа». У меня был шок, я спросила: «У вас это уже было?», она ответила: «Не один раз».
По словам матери, муж лишил девственности дочь в 12 лет, всё произошло в ограде их дома.
Девочка заявила: «Он все мои чувства к нему как к отцу растоптал – пускай сидит, мне плевать».
Насиловал, пока жена была в соседней комнате
29 августа мужчину приговорили к 17 годам строгого режима лишь на основании показаний дочери и одного свидетеля – подружки Ани. Девочка заявила: Рашид трогал Аню на её глазах. При этом в студии «Мужское / Женское» особо подчеркнули: гинеколог не подтвердил, что у девочки была интимная связь накануне, хотя она о ней заявляла. Суд взял в расчёт лишь одно исследование, показавшее: на белье девочки найдены эпителии (частицы кожи) трёх мужчин, в том числе отца. По поводу последнего доказательства ведущий Александр Гордон даже воскликнул: «Они живут все на 40 квадратах, да и эпителии могли смешаться в стиральной машине!» На суде Рашиду вменили 7 эпизодов изнасилования.
Ведущие особое внимание обратили на маленький дом из двух комнат, где живёт большая семья – у Ани несколько младших братьев и сестёр. «Как можно не заметить, что здесь муж два года насилует дочь?» - задались вопросом в студии. Ответы Елены ясности не дали.
- Он делал всё тихо. Аня это всё не сочинила! – нервно отвечала в студии женщина.
Девочка заявляла, что изнасилования происходили по ночам, когда все спали и даже днём, когда мать была за стеной, на кухне. После этой информации зал загудел. Не поверил в реальность заявленного и Александр Гордон: «У ребёнка, который страдает от изнасилования, не могло быть так, как вы рассказываете!»
Психолог пообщался с Аней перед съёмками и заявил:
- О сексуальной жизни она говорит спокойно и взрослыми выражениями. Такое ощущение, что эти формулировки ей в голову положены. А когда она начинает говорить о том, как он её бил, её как будто меняют – появляются живые эмоции, настоящая обида на него. Она с обидой говорит: «Он бил только меня, других детей не трогал».
Посёлок на стороне отца
Заявили, что не верят в преступления Рашида, его племянница и бывшая жена Ирина, от которой он ушёл к Елене спустя 25 лет брака. Обе женщины обвинили мать Ани в изменах мужу и желании скорее избавиться от него.
Бывшая жена, едва появившись в студии, тут же набросилась на Елену: «Врёшь нагло! Не может быть такого, что он детей избивал!» Елена, не выдержав обвинений, сорвалась на крик: «Зачем мне это всё надо?»
- Считаю, что Аня клевещет на отца с маминой подачи. А ей это надо, чтобы была свобода. Он не любит пить, а она выпивала и у неё были мужчины, - заявила бывшая жена.
Она также добавила, что якобы уже на второй день после ареста мужа, Елена устроила гулянку. Все обвинения сама женщина опровергла: «Это полная чушь. Я от стресса сколько месяцев не могла в себя прийти!»
Затем на экран пустили интервью с односельчанами, все выступили против женщины.
- Был разговор, что Аня хотела забрать заявление, а мать ей не разрешила. Потому что побоялась, что Рашид выйдет, и что-то ей будет, хоть он измены ей неоднократно прощал. Один раз она его бросила, уехала в Улан-Удэ, забрала машину, продала её и прогуляла, - рассказала жительница Потанино.
- Лично я сама видела её связь под мостом с другим мужчиной. Там была не только я, много народу видело, и бабушки даже кидали камни, - добавила другая.
А одна женщина и вовсе заявила: муж неоднократно изменял ей с Еленой.
- Она увела у меня мужа и до сих пор никак не успокаивается. На ночь глядя, часов в 12, муж исчезает из дома и приходит часов в 6-7. Я её спрашивала, зачем она лезет в семью. Она отвечала: «С кем в жизни не бывает». Дочка вся в маму, потому что мама за ней не смотрит. А когда мама будет смотреть, если сама крутит романы? – эмоционально поделилась женщина.
В студии Елене, явно не ожидавшую такого поворота, дали возможность высказаться. Она вновь опровергала всё:
- Да где я гуляла-то? Ну, бывало, что с подругами ходила пиво попить, и всё.
- А с мужиками? – уточнил ведущий.
- Какими мужиками-то? Не уводила я никого, - отрицала всё Елена, опустив голову.
Выяснилось, что с Рашидом она стала жить уже в 17 лет, а до этого уже несколько лет сожительствовала с другим мужчиной.
Ранние интимные связи в Потанино никого не удивляют. Выяснилось, что и Аня дружит с одним парнем с 13 лет, то есть всё время, как, по словам девочки, её насиловал отец.
- Она лично мне и моим подругам говорила, что у неё первый раз был с мальчиком из другой деревни. Даже фотку его нам показывала. И рассказывала, что тогда за ней приехали ещё двое. Получается, их было трое, - рассказала в студии подруга девочки.
Впрочем, и психолог, и ведущий сошлись во мнении, что такие истории подростки часто выдумывают, чтобы казаться взрослее.
«Верю Ане»
За Елену и её дочь вступились бывшая свекровь женщины и племянница Рашида. Последняя рассказала: когда ей было 17, мужчина предлагал интимную связь.
- Я ему сказала: «Вы же мой дядя родной, как вы можете?» Он ответил: «Ты же не кровная племянница». И это было не раз. Силой он меня не пытался меня брать, но постоянно меня прижимал, - поделилась женщина.
После этого гости программы, разделившиеся на два лагеря, начали кричать друг на друга. Не выдержал Александр Гордон, потребовавший тишины.
- Этот кошмар отдельно взятой деревни, который мы сейчас услышали, не мог не сказаться на воспитании девочки, - вынес он вердикт.
Анализ ДНК
Под конец в студии появилась сама Аня. Она сразу сделала заявление:
- Я бы никогда не смогла посадить в тюрьму родного отца, если бы он был не виноват. Я бы не смогла жить, если бы в тюрьме сидел из-за меня невиновный.
По её словам, 2 года она никому ничего не рассказывала, боясь, что мама что-нибудь сделает с собой, и тогда без семьи останутся маленькие братья и сёстры. Аня поделилась: сперва ей было жаль отца, и она даже плакала после того, как мать сообщила обо всём в полицию. «Раньше было его жалко, но потом я поняла, что так надо», - уверенно заявила девочка.
Сам мужчина так и не признал свою вину. Даже когда на суде его спросили об этом, он ответил: «Как дочь скажет, так и будет». «Его вину не доказали, а он сидит 17 лет!» - воскликнул Александр Гордон.
Показал он письмо, которое Рашид написал днём ранее из-за решётки. В нём говорится: «Дорогая Лена и моя дочь, почему вы так оговорили меня в таких преступлениях, которые я не совершал. Если вы хотели от меня избавиться, то просто сказали бы мне об этом».
После того, как зачитали послание, девочка расплакалась.
Однозначно, на чьей стороне правда, ни ведущие, ни гости передачи, ответа дать не смогли. Единственное, что озвучили – результаты ДНК, сделанного по просьбе родственников Рашида. Они были уверены, что Елена давно обманывает супруга, и Аня не его дочь. Анализ показал – в этом женщина не врала. Что касается всего остального, то вопросы остались открытыми.
Ведь ещё в начале передачи Юлия Барановская высказалась: «Эта история чудовищна со всех сторон. Если девочка врёт, что её насиловал отец, которого уже посадили на 17 лет, это ужасно. А если это правда, это ещё ужаснее».
Имя несовершеннолетней изменено