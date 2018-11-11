Жителя Бурятии посадили за изнасилование дочери, но на его стороне весь посёлок

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Показал он письмо, которое Рашид написал днём ранее из-за решётки. В нём говорится: «Дорогая Лена и моя дочь, почему вы так оговорили меня в таких преступлениях, которые я не совершал. Если вы хотели от меня избавиться, то просто сказали бы мне об этом».





Небольшой посёлок Потанино Бичурского района Бурятии «прогремел» на всю страну. 14-летняя Аня рассказала матери, что её уже на протяжении двух лет насиловал родной отец. После рассказа девочки 58-летнего многодетного отца Рашида приговорили к 17 годам. 7 ноября эту историю показали в передаче Первого канала «Мужское / Женское».Аня рассказала: отец оказывал непристойные знаки внимания, когда ей было ещё 6-7 лет. «Он уже тогда начал меня трогать. Я не понимала, что он делает. Он меня лапал, как будто я не дочь его. Говорил: «Ложись рядом, полежим, расскажи мне что-нибудь», потом говорил: «Иди ко мне». Это было постоянно, но дальше всё хуже и хуже. Из-за того, что я не давалась ему, он меня бил», - поделилась 14-летняя девочка.Мама Елена так описала тот день, когда обратилась в полицию с заявлением на мужа:- Я собиралась на работу, смотрю, у неё слёзы бегут. Я спросила: «Что случилось?» Она сказала: «Ко мне пристаёт папа». У меня был шок, я спросила: «У вас это уже было?», она ответила: «Не один раз».По словам матери, муж лишил девственности дочь в 12 лет, всё произошло в ограде их дома.Девочка заявила: «Он все мои чувства к нему как к отцу растоптал – пускай сидит, мне плевать».29 августа мужчину приговорили к 17 годам строгого режима лишь на основании показаний дочери и одного свидетеля – подружки Ани. Девочка заявила: Рашид трогал Аню на её глазах. При этом в студии «Мужское / Женское» особо подчеркнули: гинеколог не подтвердил, что у девочки была интимная связь накануне, хотя она о ней заявляла. Суд взял в расчёт лишь одно исследование, показавшее: на белье девочки найдены эпителии (частицы кожи) трёх мужчин, в том числе отца. По поводу последнего доказательства ведущий Александр Гордон даже воскликнул: «Они живут все на 40 квадратах, да и эпителии могли смешаться в стиральной машине!» На суде Рашиду вменили 7 эпизодов изнасилования.Ведущие особое внимание обратили на маленький дом из двух комнат, где живёт большая семья – у Ани несколько младших братьев и сестёр. «Как можно не заметить, что здесь муж два года насилует дочь?» - задались вопросом в студии. Ответы Елены ясности не дали.- Он делал всё тихо. Аня это всё не сочинила! – нервно отвечала в студии женщина.Девочка заявляла, что изнасилования происходили по ночам, когда все спали и даже днём, когда мать была за стеной, на кухне. После этой информации зал загудел. Не поверил в реальность заявленного и Александр Гордон: «У ребёнка, который страдает от изнасилования, не могло быть так, как вы рассказываете!»Психолог пообщался с Аней перед съёмками и заявил:- О сексуальной жизни она говорит спокойно и взрослыми выражениями. Такое ощущение, что эти формулировки ей в голову положены. А когда она начинает говорить о том, как он её бил, её как будто меняют – появляются живые эмоции, настоящая обида на него. Она с обидой говорит: «Он бил только меня, других детей не трогал».Заявили, что не верят в преступления Рашида, его племянница и бывшая жена Ирина, от которой он ушёл к Елене спустя 25 лет брака. Обе женщины обвинили мать Ани в изменах мужу и желании скорее избавиться от него.Бывшая жена, едва появившись в студии, тут же набросилась на Елену: «Врёшь нагло! Не может быть такого, что он детей избивал!» Елена, не выдержав обвинений, сорвалась на крик: «Зачем мне это всё надо?»- Считаю, что Аня клевещет на отца с маминой подачи. А ей это надо, чтобы была свобода. Он не любит пить, а она выпивала и у неё были мужчины, - заявила бывшая жена.Она также добавила, что якобы уже на второй день после ареста мужа, Елена устроила гулянку. Все обвинения сама женщина опровергла: «Это полная чушь. Я от стресса сколько месяцев не могла в себя прийти!»Затем на экран пустили интервью с односельчанами, все выступили против женщины.- Был разговор, что Аня хотела забрать заявление, а мать ей не разрешила. Потому что побоялась, что Рашид выйдет, и что-то ей будет, хоть он измены ей неоднократно прощал. Один раз она его бросила, уехала в Улан-Удэ, забрала машину, продала её и прогуляла, - рассказала жительница Потанино.- Лично я сама видела её связь под мостом с другим мужчиной. Там была не только я, много народу видело, и бабушки даже кидали камни, - добавила другая.А одна женщина и вовсе заявила: муж неоднократно изменял ей с Еленой.- Она увела у меня мужа и до сих пор никак не успокаивается. На ночь глядя, часов в 12, муж исчезает из дома и приходит часов в 6-7. Я её спрашивала, зачем она лезет в семью. Она отвечала: «С кем в жизни не бывает». Дочка вся в маму, потому что мама за ней не смотрит. А когда мама будет смотреть, если сама крутит романы? – эмоционально поделилась женщина.В студии Елене, явно не ожидавшую такого поворота, дали возможность высказаться. Она вновь опровергала всё:- Да где я гуляла-то? Ну, бывало, что с подругами ходила пиво попить, и всё.- А с мужиками? – уточнил ведущий.- Какими мужиками-то? Не уводила я никого, - отрицала всё Елена, опустив голову.Выяснилось, что с Рашидом она стала жить уже в 17 лет, а до этого уже несколько лет сожительствовала с другим мужчиной.Ранние интимные связи в Потанино никого не удивляют. Выяснилось, что и Аня дружит с одним парнем с 13 лет, то есть всё время, как, по словам девочки, её насиловал отец.- Она лично мне и моим подругам говорила, что у неё первый раз был с мальчиком из другой деревни. Даже фотку его нам показывала. И рассказывала, что тогда за ней приехали ещё двое. Получается, их было трое, - рассказала в студии подруга девочки.Впрочем, и психолог, и ведущий сошлись во мнении, что такие истории подростки часто выдумывают, чтобы казаться взрослее.За Елену и её дочь вступились бывшая свекровь женщины и племянница Рашида. Последняя рассказала: когда ей было 17, мужчина предлагал интимную связь.- Я ему сказала: «Вы же мой дядя родной, как вы можете?» Он ответил: «Ты же не кровная племянница». И это было не раз. Силой он меня не пытался меня брать, но постоянно меня прижимал, - поделилась женщина.После этого гости программы, разделившиеся на два лагеря, начали кричать друг на друга. Не выдержал Александр Гордон, потребовавший тишины.- Этот кошмар отдельно взятой деревни, который мы сейчас услышали, не мог не сказаться на воспитании девочки, - вынес он вердикт.Под конец в студии появилась сама Аня. Она сразу сделала заявление:- Я бы никогда не смогла посадить в тюрьму родного отца, если бы он был не виноват. Я бы не смогла жить, если бы в тюрьме сидел из-за меня невиновный.По её словам, 2 года она никому ничего не рассказывала, боясь, что мама что-нибудь сделает с собой, и тогда без семьи останутся маленькие братья и сёстры. Аня поделилась: сперва ей было жаль отца, и она даже плакала после того, как мать сообщила обо всём в полицию. «Раньше было его жалко, но потом я поняла, что так надо», - уверенно заявила девочка.После того, как зачитали послание, девочка расплакалась.Однозначно, на чьей стороне правда, ни ведущие, ни гости передачи, ответа дать не смогли. Единственное, что озвучили – результаты ДНК, сделанного по просьбе родственников Рашида. Они были уверены, что Елена давно обманывает супруга, и Аня не его дочь. Анализ показал – в этом женщина не врала. Что касается всего остального, то вопросы остались открытыми.Ведь ещё в начале передачи Юлия Барановская высказалась: «Эта история чудовищна со всех сторон. Если девочка врёт, что её насиловал отец, которого уже посадили на 17 лет, это ужасно. А если это правда, это ещё ужаснее».