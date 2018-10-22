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Сибиряк обвинил Олега Газманова в плагиате

Сибиряк обвинил Олега Газманова в плагиате
Общество,  Фото:Baikal-daily.r
Омич Александр Шаханин посчитал, что эстрадный певец Олег Газманов для своего клипа взял за основу его песню

Как рассказал Александр Шаханин, он даже обращался к столичным экспертам: искусствоведу и музыковеду, чтобы выяснить, есть ли в клипе Газманова «Бессмертный полк» признаки заимствования из его одноимённой песни, сообщает издание NGS55.RU.

— Предварительный прогноз эксперта: «Песня Газманова О. содержит элементы буквальных заимствований из песни Шаханина А. и является производным музыкальным произведением от песни Шаханина А.», — процитировал ответ экспертов омич.



клип омича 2017 года


клип Олега Газманова 2018 года


Сейчас Александр Шаханин планирует подать в суд, но пока не определены исковые требования.

Газманов же отверг все обвинения в плагиате, заявив, что написал «Бессмертный полк» сам, впечатлившись «могучим народным движением», отмечает издание «ФАН».


плагиат музыканты
 
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