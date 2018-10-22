Сибиряк обвинил Олега Газманова в плагиате











клип омича 2017 года









клип Олега Газманова 2018 года







Сейчас Александр Шаханин планирует подать в суд, но пока не определены исковые требования.



Газманов же отверг все обвинения в плагиате, заявив, что написал «Бессмертный полк» сам, впечатлившись «могучим народным движением», отмечает издание «ФАН».







Как рассказал Александр Шаханин, он даже обращался к столичным экспертам: искусствоведу и музыковеду, чтобы выяснить, есть ли в клипе Газманова «Бессмертный полк» признаки заимствования из его одноимённой песни, сообщает издание NGS55.RU.— Предварительный прогноз эксперта: «Песня Газманова О. содержит элементы буквальных заимствований из песни Шаханина А. и является производным музыкальным произведением от песни Шаханина А.», — процитировал ответ экспертов омич.