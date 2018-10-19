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Через Бурятию везли полуфабрикаты без документов

Общество, 
Перевозчику внесли представление

C 6 по 18 октября на пункте весового контроля в селе Сотниково Бурятии специалистами проконтролирована перевозка 330 тысяч куриных яиц, 238 тонн мороженой рыбы, 15 тонн говядины, 3,6 тонны мясных полуфабрикатов, 12 тонн молока, 27 тонн свинины, 112 голов крупного рогатого скота, а также 450 свиней.

Также были выявлены нарушения. На 300 кг. мясных полуфабрикатов, которые перевозили из Улан-Удэ в посёлок Кабанск, Кабанского района Бурятии, не было ветеринарно-сопроводительных документов. Нарушителю вынесено предупреждение, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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