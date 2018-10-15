Улан-удэнцы услышат музыку «От Вивальди до Пьяццоллы»

Программу концерта музыканты исполнят на трёх инструментах



26 ноября в Бурятской филармонии пройдёт концерт, в котором талантливые молодые инструменталисты Иосиф Пуриц, Андрей Лебедев и Сесилия Бигналл объединят в одной программе музыку России, Германии, Италии, Испании и Аргентины.



Программу концерта музыканты исполнят на трёх инструментах: баяне, виолончели и гитаре. Иосиф Пуриц – один из ярких представителей молодого поколения баянистов, лауреат более 30 международных конкурсов, в том числе первый в истории классический музыкант BBC Introducing. Андрей Лебедев – австралийский гитарист российского происхождения, лауреат ведущих международных конкурсов, первый в истории классический гитарист, получивший звание «Музыкант года» от Австралийской национальной музыкальной ассоциации. Сесилия Бигналл – виолончелистка, одна из наиболее известных представителей музыкальной сцены Великобритании, выпускница Королевской академии музыки (Лондон)



На концерте «От Вивальди до Пьяццолллы» исполнители представят сочинения Вивальди, Родриго, де Фальи, Рахманинова, Блоха, Пьяццоллы и других композиторов, сообщает пресс-служба филармонии.