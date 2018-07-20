По легенде возгорание произошло в терапевтическом корпусе
19 июля с 14 часов в терапевтическом корпусе Республиканской клинической больницы имени Семашко проводили пожарно-тактические учения гарнизона пожарной охраны Улан-Удэ по ликвидации условного пожара.
На проведении мероприятия по плану пожарно-тактических учений были привлечены комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Бурятии, руководящий состав больницы. Также участвовал персонал терапевтического корпуса: отделения микрохирургии глаза, пульмонологическое, гастроэтерологии, неврологии № 1, восстановительного лечения, хозяйственная служба больницы, руководство и охранники, сообщает пресс-служба РКБ имени Семашко.
- Итоги учения в целом положительные: все системы автоматической противопожарной защиты сработали, руководители и медицинский персонал показали хорошие результаты при выполнении мероприятий по эвакуации и ликвидации медико-санитарных последствий пожара. Цели и задачи достигнуты, - сообщил руководитель штаба пожарно-тактических учений подполковник внутренней службы Александр Степанов.
Из больницы Улан-Удэ эвакуировали персонал
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