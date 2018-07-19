6 долгожительниц Бурятии отметили юбилеи

Им вручили персональные поздравления от президента России
Шесть долгожительниц Хоринского района отметили юбилейные даты 90 и 95 лет. Так, Анна Кирикова и Мария Шелкунова ровесницы района, всю свою жизнь трудились и жили в селе, воспитали детей. На их глазах создавались первые коммуны, колхозы, вместе со страной испытали все тяготы войны и трудного послевоенного восстановления.
Несмотря, на возраст, они интересуются жизнью родных и близких, событиями, происходящими в мире. Анна Кирикова живёт в старинном семейском селе Хасурта в окружении уже взрослых детей, 18 внуков и 17 правнуков. Мария Шелкунова живёт в таёжном селе Тэгда, в кругу любящих детей, внуков и правнуков.
А Казазаева Ирина закончив 7 классов в 1943 году, работала трактористкой, заменив, ушедших на фронт парней. Боронили, сеяли, сами ремонтировали трактора, а после войны работала на лесозаготовке, в сельском хозяйстве. С мужем, Петром Сазоновичем, участником Великой Отечественной войны, прожили 50 лет, воспитали дочь, двух внуков и трёх правнуков.
Жизнь и судьба Санжитмы Тарбаевой была нелёгкой, рано осталась сиротой, подростком познала всю тяжесть сельскохозяйственного труда. В годы войны работала на лесоповале, вручную валила лес, рубила сучья, выполняла дневную норму взрослого рабочего 40 кубометров в день. Вместе с супругом, Будожап Очировичем, воспитали шестерых детей и сейчас, живёт в большой семье, где 12 внуков и 19 правнуков.
Иустинья Павлова приехала в Бурятию в 1942 году из далёкой Чувашии, работала в Хандагайском леспромхозе с военнопленными японцами. Весь трудовой путь связан с лесным хозяйством. С супругом, участником Великой отечественной войны, воспитали 5 детей. Заботой и вниманием её окружают 9 внуков и 9 правнуков. Сегодня, несмотря на возраст, любит заниматься огородничеством, сажать и ухаживать за цветами. В 2016 году была участницей районного конкурса «Лучшее ветеранское подворье», награждена дипломом в номинации «Активное долголетие».
Трудовая деятельность Нины Степановой началась в годы войны, а после окончания педагогического класса, БГПИ им. Банзарова много лет работала в школах Селенгинского, Прибайкальского, Хоринского районов, более 10 лет проработала инспектором РОНО Хоринского района. Отличник народного просвещения РСФСР, отличник просвещения СССР, ветеран труда. С 1991 года работала научным сотрудником районного историко-краеведческого музея, а с 1996-2009 годы - директором. Благодаря её труду собраны уникальные экспонаты в районном музее. Она заслуженный работник культуры Бурятии, награждена многочисленными грамотами и дипломами. В день юбилея принимает поздравления в кругу близких и родных.
Ровесницы района в свои 90 и 95 лет активны и полны энергии. Всем им были вручены персональные поздравления президента России Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
6 долгожительниц Бурятии отметили юбилеи
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