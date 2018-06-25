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В Бурятии стали реже отказывать при постановке на кадастровый учёт

Общество, 
На 1 июня, доля заявлений о постановке на кадастровый учёт, рассмотрение которых приостановлено, составляет 3,02%, а доля заявлений, по которым приняты решения об отказе – 1,7%

- В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года количество решений о приостановлениях снизилось на 15%, об отказах – на 9%, - сообщил на брифинге Жаргал Ринчинов, главный технолог и заместитель директора Кадастровой палаты по Бурятии.

В большинстве случаев причинами решений об отказе и приостановлениях являются основания, прописанные в статье 26 Закона о государственной регистрации недвижимости.

К примеру, если форма и содержание документа, представленного для постановки на кадастровый учет, не соответствуют требованиям законодательства, или при установлении границ земельного участка нарушен порядок согласования местоположения с границами других земельных участков.

- Мониторинг принятых отрицательных решений, проведение лекций, семинаров по вопросам изменения нормативно-правовых актов в сфере государственного кадастрового учёта и регистрации прав, а также анализ ошибок при приеме документов, все эти мероприятия способствуют снижению приостановок и отказов при проведении кадастрового учета объектов недвижимости, - пояснил главный технолог учреждения.

Правительство РФ в начале 2017 года утвердило 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности регионов. Филиал Кадастровой палаты по Бурятии принял активное участие в разработке целевой модели по кадастровому учёту «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества».

С целью снижения административных барьеров установлены ежегодные целевые показатели на период их реализации, в том числе определена необходимость сокращения. По данной целевой модели на 2018-2019 года количество решений о приостановлениях и отказах при проведении кадастрового учета должно составить не более 18% и 10% соответственно.
кадастровые работы
 
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