В Улан-Удэ прошёл концерт старинной бурятской песни

Общество, Фото: Минкультуры РБ

Артисты исполнили ёхор и рассказали пословицы



В Бурятской государственной филармонии 21 мая прошёл отчётный концерт под названием «Алдар суутай тоонтомнай» народного фольклорного ансамбля «Ольхон».



Коллектив был создан более двадцати лет назад и является базовым в Республиканском центре народного творчества.



- Этот коллектив отличается яркой индивидуальностью: прекрасные костюмы, ладно сидящие на артистах, их звонкие голоса и неповторимая манера исполнения бурятских народных песен выгодно отличают его из множества других фольклорных ансамблей, - сообщают организаторы.



На этот раз коллектив представил зрителям театрализованное действо – встречу ольхонских рыбаков после промысла рыбы. Во время концерта прозвучали старинные бурятские песни, благопожелания, пословицы, и артисты исполнили ёхор, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

