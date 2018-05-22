Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Мая

21 Мая

Популярное

В Улан-Удэ прошёл концерт старинной бурятской песни

В Улан-Удэ прошёл концерт старинной бурятской песни
Общество,  Фото:Минкультуры РБ
Артисты исполнили ёхор и рассказали пословицы

В Бурятской государственной филармонии 21 мая прошёл отчётный концерт под названием «Алдар суутай тоонтомнай» народного фольклорного ансамбля «Ольхон».

Коллектив был создан более двадцати лет назад и является базовым в Республиканском центре народного творчества.

- Этот коллектив отличается яркой индивидуальностью: прекрасные костюмы, ладно сидящие на артистах, их звонкие голоса и неповторимая манера исполнения бурятских народных песен выгодно отличают его из множества других фольклорных ансамблей, - сообщают организаторы.

На этот раз коллектив представил зрителям театрализованное действо – встречу ольхонских рыбаков после промысла рыбы. Во время концерта прозвучали старинные бурятские песни, благопожелания, пословицы, и артисты исполнили ёхор, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Полицейские Бурятии провели зарядку с детсадовцами
Полицейские Бурятии провели зарядку с детсадовцами
Общество, 22.05.2018
Они показали детям упражнения и рассказали о безопасности на дороге
В Улан-Удэ прошёл концерт старинной бурятской песни
В Улан-Удэ прошёл концерт старинной бурятской песни
Общество, 22.05.2018
Артисты исполнили ёхор и рассказали пословицы
Школьники Улан-Удэ сделали селфи с полицейскими
Школьники Улан-Удэ сделали селфи с полицейскими
Общество, 22.05.2018
Стражи порядка рассказали о вредных привычках
В Бурятии студенты и дошкольники сдали нормативы ГТО
В Бурятии студенты и дошкольники сдали нормативы ГТО
Общество, 22.05.2018
Около 100 человек отжимались и метали снаряды
В Улан-Удэ прозвучат песни Высоцкого и Окуджавы
Общество, 22.05.2018
Праздник пройдёт в рамках благотворительной акции
Сотрудников культуры Бурятии научат писать гранты
Общество, 22.05.2018
Занятие проведёт московский эксперт Александр Плотников
В Бурятии прошла акция «Стоп ВИЧ»
В Бурятии прошла акция «Стоп ВИЧ»
Общество, 22.05.2018
В Улан-Удэ специалисты прочитали студентам лекции, провели игры и викторины
  
В Улан-Удэ пройдёт День русского языка
Общество, 22.05.2018
Студенты прочитают доклады, стихи
Байкаловеду вручили юбилейную медаль
Байкаловеду вручили юбилейную медаль
Общество, 22.05.2018
Владимир Моложников много сделал для развития особо охраняемых природных территорий Байкальского региона
В Бурятии пожарные провели конкурс рисунков
Общество, 22.05.2018
Дети представили на конкурс 191 работу
В Улан-Удэ отключат светофоры на Иволгинской
В Улан-Удэ отключат светофоры на Иволгинской
Общество, 22.05.2018
Отключение связано с плановым ремонтом электросетевой компании
По Улан-Удэ проехал «Трамвай здоровья»
По Улан-Удэ проехал «Трамвай здоровья»
Общество, 22.05.2018
Горожанам давали буклеты, в которых содержится информация о том, как предупредить рак молочной железы

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Элеватор. ГИБДД, ты не прав (с)
16.04.2018
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
Изменение границ водоохранной зоны не отменяет запрета на оборот земельных участков
11.04.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Читайте, завидуйте я гражданин…
11.04.2018
Загрузка...
^