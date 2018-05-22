Артисты исполнили ёхор и рассказали пословицы
В Бурятской государственной филармонии 21 мая прошёл отчётный концерт под названием «Алдар суутай тоонтомнай» народного фольклорного ансамбля «Ольхон».
Коллектив был создан более двадцати лет назад и является базовым в Республиканском центре народного творчества.
- Этот коллектив отличается яркой индивидуальностью: прекрасные костюмы, ладно сидящие на артистах, их звонкие голоса и неповторимая манера исполнения бурятских народных песен выгодно отличают его из множества других фольклорных ансамблей, - сообщают организаторы.
На этот раз коллектив представил зрителям театрализованное действо – встречу ольхонских рыбаков после промысла рыбы. Во время концерта прозвучали старинные бурятские песни, благопожелания, пословицы, и артисты исполнили ёхор, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
В Улан-Удэ прошёл концерт старинной бурятской песни
Общество, Фото:
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