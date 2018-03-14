Рок-группа и симфонический оркестр дадут концерт в Улан-Удэ



Беспрецедентный проект, где профессиональная рок-группа и симфонический оркестр полностью воссоздают легендарный концертный альбом Metallica «S&M». Культовая двойная пластинка, записанная с оркестром Сан-Франциско, вышла в свет в далёком 1999, но остаётся любимой и популярной до сих пор, сообщили в пресс-службе Бурятской филармонии.



Трибьют-шоу «Metallica» с симфоническим оркестром сопровождает просто оглушительный успех. Недавний большой концерт в Москве подтвердил и упрочил популярность проекта. В Большом Кремлёвском дворце состоялся грандиозный концерт с оркестром «Русская Филармония», ознаменовавший завершение большого тура по стране.



- Захватывающее мультимедийное шоу, сногсшибательный звук и мастерская игра классических и рок-музыкантов не оставили равнодушным никого из гостей – это шоу запомнится им надолго! – отметили в филармонии.



Большой концерт в Кремле прошёл при аншлаге, а билеты на мероприятие были распроданы уже за месяц до его начала. Неудивительно, что после концерта появилось огромное количество положительных откликов и восторженных отзывов.



Особые впечатления после концерта у зрителей вызвали симфонический оркестр и его дирижёр – Виктор Бабарикин. Как написал о нём один из восторженных гостей, «всех затмил, самый заправский «рокер» по духу вышел».



Предшествующий московскому концерту тур по городам России также прошёл с большим успехом. В каждом городе музыкантам сопутствовал триумф, в общей сложности концерты посетили более 20 000 человек. Шоу «Metallica» с симфоническим оркестром, повсеместно собирая полные залы, получило признание и множество хороших отзывов от самых разных людей, начиная с критиков и профессиональных журналистов, и заканчивая фанатами рок-музыки.

Концерт в Улан-Удэ пройдёт 21 марта в 19.00.



Состав группы Garage Dayz:



Алексей Марков - гитара, вокал (Starsoup, Distant Sun).

Дмитрий Игнатьев - гитара (Tantal, Flash Of Aggression, Everlost).

Николай Коршунов - бас (Крематорий, Paul Di'Anno, Blaze Bayley (ex-Iron Maiden), Butterfly Temple).

Иван Изотов - бас (Корsика, экс-Эпидемия, Артерия, Радио Чача, блондинка Ксю).

Сергей Серебренников - барабаны (Сергей Скачков (Земляне), Paul Di'Anno, Blaze Bayley (ex-Iron Maiden), Everlost).

