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В Бурятии мотоциклист впал в кому после ДТП

В Бурятии мотоциклист впал в кому после ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчина не имеет прав категории «А»

Водитель мотоцикла не справился с управлением и опрокинулся в селе Бичура. В больницу его доставили с тяжёлыми травмами и в состоянии комы.

ДТП произошло в субботу, 13 апреля, в 16 часов.

- 32-летний водитель мотоцикла Racer, следуя по улице Соломенникова в селе Бичура, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель с тяжёлыми травмами в состоянии комы госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В Госавтоинспекции уточнили, что мужчина не имеет прав категории «А». Кроме того, он ехал без мотошлема.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в тот же день в Баргузинском районе опрокинулся рейсовый автобус, ехавший по маршруту «Ярикта – Улан-Удэ». В автобусе находилось 16 человек, за медицинской помощью обратились пятеро. Как уточнили сегодня в УГИБДД, госпитализировали 22-летнюю девушку, остальных пассажиров после осмотра отпустили домой.

ДТП мотоциклисты

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