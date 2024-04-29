Там сложилась критическая ситуация с топливом
В понедельник, 29 апреля, стало известно, что в муйском посёлке Таксимо ввели режим повышенной готовности. Причина тому – критическая ситуация с поставкой твёрдого топлива, сообщает «Муя-инфо.24/7».
Ресурсоснабжающей организации порекомендовали перейти «в режим экономии топлива с понижением температуры в тепловых носителях на 5 градусов ниже установленного норматива». А ещё – принять меры по созданию нормативного запаса угля на котельных. Местным жителям должны сделать перерасчёт за этот период.
Северный посёлок в Бурятии перешёл на повышенную готовность из-за нехватки угля
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Там сложилась критическая ситуация с топливом
Они появляются на улицах с наступлением темноты
Людям приходится ездить на такси из-за отсутствия автобусов
За них возьмутся только после масштабного обновления центра города
Люди призвали защитить его от огня
Псы оккупировали территорию около спортшколы
А рядом с ними установили скамейки и урны
К его разрушению привела эрозия почвы
В некоторых районах при этом пообещали +25 градусов
Их назвали «главной катастрофой всех рек и озёр»
Она исполнила в шоу «Звезда» «Колыбельную» Гагариной на родном языке
Она продлится всего два дня
Стало известно, где «сосредоточилось» большинство жителей республики
Премьера «Коралловых бус» состоится осенью
Бурятские спортсмены взяли на нём три медали