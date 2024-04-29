Они появляются на улицах с наступлением темноты
На днях в одном из местных пабликов во «ВКонтакте» появился тревожный пост. Жители бурятской столицы рассказали о неизвестных, которые ходят около домов на Бурводе и в микрорайоне Исток. Появляются они там около 23:00-24:00.
- В первый раз видел трёх мужчин, теперь – две женщины. Идут друг за другом на приличном расстоянии, соблюдая дистанцию, проходят одну и ту же улицу дважды, а потом садятся в автотранспорт и уезжают, – говорится в публикации, размещённой в сообществе. – Из-за этих чудиков развивается паранойя.
Участники группы предложили анонимному автору проследить за странными людьми, однако некоторые сочли это небезопасным. Есть версия, что по улицам бродят воры-домушники, которые «прощупывают почву», или же наркоманы, ищущие так называемые закладки.
В конце марта в группе «Аноним 03» во «ВКонтакте» была запись на похожую тему. Жители ДНТ имени Тимирязева, что на Верхней Берёзовке, заявили: каждую весну на горе у леса, недалеко от дачного товарищества, появляются неадекватные граждане.
- Ходят по лесу у дороги, копают, ищут. В ограду заглядывают, детей пугают. Машины ездят разные и так же ищут, – поведали обеспокоенные горожане.
Местные пришли к выводу, что это наркоманы и признались: такое количество пристрастившихся к запрещённым веществам их пугает.
- Мы уже научены опытом прошлых лет – установили видеонаблюдение. Обходите наш район стороной, – обратились в паблике к странным личностям, пригрозив им МВД. – Достали.
В комментариях к записи интернет-пользователи призвали не выжидать, а звонить в правоохранительные органы. «Закладки они прячут/ ищут, что непонятного?», – подчеркнули они.
Улан-удэнцев продолжают пугать странные люди, разгуливающие возле домов
Общество, Фото:
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