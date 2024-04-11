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Фейковый руководитель улан-удэнского «Водоканал» пугает майором ФСБ

Фейковый руководитель улан-удэнского «Водоканал» пугает майором ФСБ
Происшествия, 
Мошенники массово рассылают сообщения сотрудникам предприятия

Мошенники создали в Telegram фейковый аккаунт и.о. директора улан-удэнского МУП «Водоканал» Сергея Иванова и пишут его коллегам, пугая проверкой ФСБ.

Ряд таких сообщений сотрудники «Водоканала», в том числе из руководства, получили сегодня ранним утром.




- Это мошенники, а аккаунт, с которого произошла рассылка, является поддельным. Сергей Иванов находится на своём рабочем месте, - сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».

О данном инциденте представители предприятия уже сообщили в полицию.

Схема с фальшивыми аккаунтами стала очень популярна в последнее время. Мошенники выдают себя за различных руководителей – от бурятских министров до ректоров республиканских вузов и больниц. От имени начальника они пишут подчинённым, причём, чтобы вызвать доверие, обращаются по имени и отчеству. В переписке уведомляют, что скоро поступит звонок – либо из профильного ведомства, либо из правоохранительных органов. Просят действовать по инструкции звонящего и никому не рассказывать об этом разговоре.

Как сообщал «Байкал-Dailу», одной из последних потерпевших, которую «развели» по такой схеме, стала учительница из Улан-Удэ. Поверив, что ей писал директор, она выполнила указания «сотрудника ФСБ» и перечислила мошенникам 1 350 000 рублей. А, к примеру, преподаватель вуза, также поверив сообщению якобы от ректора, и вовсе продала квартиру и перевела неизвестным 10,5 млн рублей.

мошенничество Водоканал

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