Был повреждён электрокабель
Нерадивые рабочие опять оставили без света центр Улан-Удэ, сообщили накануне, 23 марта, в ПАО Россети Сибирь – Бурятэнерго. Без свет остались более 2,5 тысяч человек.
- При проведении земляных работ физлицом был повреждён электрокабель по ул. Каландаришвили. Без света на час остались более 2,5 тысяч человек в центре города ( ул. Каландаришвили и Кирова). В 15:18 специалисты Россети Сибирь - Бурятэнерго восстановили электроснабжение всех потребителей, - сообщили в пресс-службе.
Специалисты отмечают, что повреждения кабеля при ремонтных работах стало постоянной практикой в Улан-Удэ. Последний вопиющий случай повреждения электрокабеля произошёл на прошлой неделе во время выборов.
Рабочие оставили без света более 2,5 тысяч жителей центра Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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