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Строители оставили без света почти 3000 жителей Улан-Удэ

Строители оставили без света почти 3000 жителей Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:комитет городского хозяйства
На период выборов в городе запрещены земляные работы

Строительная компания, которая проводит благоустройство парка «Мемориал Победы», оставила без света более 2800 жителей центра Улан-Удэ. Об этом сообщили в комитете городского хозяйства. Отмечается, что подрядная организация приступила к огораживанию без открытия ордера на земляные работы.

- Распоряжением мэра Улан-Удэ на территории города запрещены земляные виды работ с 14 по 18 марта включительно. Тем не менее подрядчик, хотя был перед этим предупреждён, приступил к огораживанию территории и своими действиями повредил высоковольтные кабели, оставил центр города без электроэнергии. К нему будут приняты все меры административного воздействия, – сообщил первый заместитель председателя комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов.

 
Всем строительным организация в мэрии напомнили, что в городе действует запрет на любые вскрышные работы до 18 марта включительно.

14 марта, с 15:55 до 19:30 света не было у жителей улиц Толстого, Балтахинова, проспекта Победы. Участковые избирательные комиссии под отключение не попали.

– Городские сети оперативно отработали и перезапитали потребителей по резервной схеме. Восстановительные работы продолжались всю ночь. Продолжаются и до сих пор. Одна из кабельных линий была восстановлена в 8 утра. Осталось восстановить ещё две кабельные линии, – сообщили энергетики. 


отключение света

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