В Бурятии проведут первенство по классическим шахматам

Играть будут дети до 11, 13, 15 и 17 лет



С 15 по 19 июня в Улан-Удэ пройдёт первенство Республики Бурятия по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 лет. Местом проведения соревнований среди детей до 11, 13 лет станет городской шахматный клуб. Первенство среди юношей и девушек до 15, 17 лет проведут в шахматном клубе «Огонёк».



Как сообщается в проекте положения, соревнования планируют провести по следующему расписанию:



Участники до 11 лет

15 июня – день заезда, регистрация, медицинский допуск, соревнования

9:00-10:00 – регистрация

10:30 - открытие турнира и начало первого тура

16 июня - 3-4 туры

17 июня - 5-6 туры

18 июня - 7-8 туры

19 июня - 9 тур, закрытие турнира и день выезда



Участники до 13 лет

15 июня – день заезда, регистрация, медицинский допуск, соревнования

14:00-15:00- регистрация

15:30 - открытие турнира и начало первого тура

16 июня - 3-4 туры

17 июня - 5-6 туры

18 июня - 7-8 туры

19 июня - 9 тур, закрытие турнира и день выезда



Участники до 15, 17 лет

15 июня – день заезда, регистрация, медицинский допуск, соревнование

9:00-10:00 – регистрация

10:30 - открытие турнира и начало первого тура

16 июня - 3-4 туры

17 июня - 5-6 туры

18 июня - 7-8 туры

19 июня - 9 тур, закрытие турнира и день выезда



Возрастное ограничение: 0+.

