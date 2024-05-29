29 мая

28 мая

Популярное

В Бурятии проведут первенство по классическим шахматам

В Бурятии проведут первенство по классическим шахматам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Играть будут дети до 11, 13, 15 и 17 лет

С 15 по 19 июня в Улан-Удэ пройдёт первенство Республики Бурятия по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 лет. Местом проведения соревнований среди детей до 11, 13 лет станет городской шахматный клуб. Первенство среди юношей и девушек до 15, 17 лет проведут в шахматном клубе «Огонёк».

Как сообщается в проекте положения, соревнования планируют провести по следующему расписанию:

Участники до 11 лет
15 июня – день заезда, регистрация, медицинский допуск, соревнования
9:00-10:00 – регистрация
10:30 - открытие турнира и начало первого тура
16 июня - 3-4 туры
17 июня - 5-6 туры
18 июня - 7-8 туры
19 июня - 9 тур, закрытие турнира и день выезда

Участники до 13 лет
15 июня – день заезда, регистрация, медицинский допуск, соревнования
14:00-15:00- регистрация
15:30 - открытие турнира и начало первого тура
16 июня - 3-4 туры
17 июня - 5-6 туры
18 июня - 7-8 туры
19 июня - 9 тур, закрытие турнира и день выезда

Участники до 15, 17 лет
15 июня – день заезда, регистрация, медицинский допуск, соревнование
9:00-10:00 – регистрация
10:30 - открытие турнира и начало первого тура
16 июня - 3-4 туры
17 июня - 5-6 туры
18 июня - 7-8 туры
19 июня - 9 тур, закрытие турнира и день выезда

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия спорт шахматы первенство Бурятии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пенсионеры Бурятии посоревнуются на республиканской летней спартакиаде
Пенсионеры Бурятии посоревнуются на республиканской летней спартакиаде
Общество, 28.05.2024
Мероприятие проводится для популяризации здорового образа жизни среди людей старшего возраста
В Чите вновь запущены прямые рейсы до Сочи и Санкт-Петербурга
В Чите вновь запущены прямые рейсы до Сочи и Санкт-Петербурга
Общество, 28.05.2024
Они будут выполняться с частотой два раза в неделю
В районе Бурятии возводят пролётные строения нового моста
В районе Бурятии возводят пролётные строения нового моста
Общество, 28.05.2024
Ремонт ведут на мосту через реку Гарга
На федеральном канале рассказали о погибшем Герое России из Бурятии
На федеральном канале рассказали о погибшем Герое России из Бурятии
Общество, 28.05.2024
О Виталии Сукуеве рассказали его близкие и друзья
В Бурятии завершился праздник хорового пения
В Бурятии завершился праздник хорового пения
Общество, 28.05.2024
В Улан-Удэ прошёл финал фестиваля-конкурса «Пою мою республику»
В Агинском округе представят фильм о подвиге Алдара Цыденжапова
В Агинском округе представят фильм о подвиге Алдара Цыденжапова
Общество, 28.05.2024
На родине героя пройдёт первый показ ленты
Житель Бурятии подал в суд из-за отказа в проведении митинга
Житель Бурятии подал в суд из-за отказа в проведении митинга
Общество, 28.05.2024
На день, на который планировался митинг, пришлась патриотическая акция
Иркутские учёные проанализировали колебания на Солнце
Иркутские учёные проанализировали колебания на Солнце
Общество, 28.05.2024
Они описали их основные наблюдательные характеристики в разных частях солнечных пятен
В райцентре Бурятии достраивают ещё один детский сад
В райцентре Бурятии достраивают ещё один детский сад
Общество, 28.05.2024
Дошкольное учреждение в Иволгинске собираются открыть к новому учебному году
В заповеднике Забайкалья медведь «помог» проверить фотоловушки
В заповеднике Забайкалья медведь «помог» проверить фотоловушки
Общество, 28.05.2024
Косолапый развернул устройства и оставил на деревьях задиры
В Бурятии соревновались мэргэны
В Бурятии соревновались мэргэны
Общество, 28.05.2024
В республике прошли соревнования по стрельбе из бурятского и традиционного лука
В райцентре Бурятии стартовало строительство поликлиники
В райцентре Бурятии стартовало строительство поликлиники
Общество, 28.05.2024
Стоимость объекта оценивается в один миллиард рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^