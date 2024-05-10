Названа первая авиакомпания, выполняющая полёты из Элисты

Обещают полёты в Москву

Пассажирское авиасообщение с Элистой будет возобновлено с 28 мая. К выполнению рейсов с частотой два раза в неделю из столицы Калмыкии в подмосковный аэропорт Жуковский (находится всего в 36 км от центра Москвы) приступит авиакомпания Red Wings. Рейсы будут выполняться на российских самолётах Superjet 100. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Договорённость достигнута в ходе рабочей встречи руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова с главой Калмыкии Бату Хасиковым и гендиректором Red Wings Евгением Солодилиным.

Как сообщал «Байкал-Daily», международный аэропорт Элиста открылся для полётов гражданской авиации 3 мая. Он был закрыт, как и все аэропорты юга России (кроме Сочи), с 24 февраля 2022 года из-за спецоперации на Украине. Возможность безопасного выполнения полётов в столицу Калмыкии подтвердили специалисты минобороны, Росавиации и госкорпорации по организации воздушного движения.

- Элиста - первый аэропорт, который возобновил работу после временного закрытия из-за соображений безопасности, – отметил глава Росавиации. -. Сейчас наша совместная задача - поддержать аэропорт и способствовать развитию авиасообщения в регионе. Рост интереса наших граждан к посещению Калмыкии очевиден. Республика обладает большими перспективами для развития туризма.

- Следующими этапом после открытия рейсов в Жуковский могут стать полёты в Сочи, – сообщил Евгений Солодилин. - Другое приоритетное направление, которое будем рассматривать, – Екатеринбург, где есть региональная база для наших самолётов. Мы верим в потенциал аэропорта Элисты, поэтому готовы обсуждать с руководством Калмыкии и другие маршруты.

В сентябре 2023 года в аэропорту был завершён капитальный ремонт пассажирского терминала площадью 2130 квадратных метров. В результате проведённых работ в аэропорту Элисты создана безопасная и комфортная среда. Пропускная способность обновлённого терминала увеличилась вдвое и составляет 100 пассажиров в час.

Не всё так просто

Однако эксперты на перспективы аэропорта Элисты смотрят скептически.

- Нужно отметить, что история авиационных сообщений в Калмыкии ещё до начала СВО была достаточно плачевной, – объяснил изданию «Эксперт-Юг» директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко. - Аэропорт в Элисте долгое время не работал. Были годы, когда он принимал чартерные рейсы, были попытки создать регулярные сообщения с Москвой. Но эти попытки были лишь частично успешными. Также не стоит забывать, что в Калмыкии сложилась многолетняя традиция использования автомобильного транспорта для различных поездок. Это обусловлено небольшим количеством железных дорог и нерегулярными авиационными сообщениями.

Воздушная гавань собирается работать не круглосуточно, а только с 9 утра до 19 вечера. Ночных полётов не будет. Ограничения воздушного пространства на юге России, связанные с проведением СВО, влияют на авиасообщение с Элистой. Время полёта из Москвы в столицу Калмыкии увеличится более чем в два раза. Вместо обычных 1 часа 45 минут, путешествие займёт 3 часа и более.

- Ещё одним важным аспектом является развитие новой индустрии регулярных автоперевозок, которая сложилась за время проведения СВО, - отметил Серенко. - Возникли крупные компании, предоставляющие комфортабельные такси с приветливыми водителями, которые уже более 2,5 лет осуществляют перевозки людей в различные города, откуда они часто отправляются в Москву. Ежедневно совершается около 20 таких рейсов. Этот вид бизнеса стал популярным среди пассажиров. Теперь интересы этих перевозчиков будут конфликтовать с теми, кто предлагает авиаперевозки.