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В Бурятии проверили ход капитального ремонта в больнице

В Бурятии проверили ход капитального ремонта в больнице
Общество,  Фото:телеграм-канал Евгении Лудуповой
На ремонт выделено 51 млн рублей

В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии основном здании стационара и поликлинике центральной районной больницы идёт капитальный ремонт. Работы проводятся рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» на общую сумму 51 млн рублей.


Ход работ проверила заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

- Предстоит ещё большой фронт работ, на сегодня произведены демонтажные работы, замена кровли, график выполняется. Окончание работ запланировано на осень - на ноябрь. С подрядчиками проговорили об ускорении сроков производства работ и завершения в конце сентября, - отметила Евгения Лудупова. 


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