В Бурятии проверили ход капитального ремонта в больнице













В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии основном здании стационара и поликлинике центральной районной больницы идёт капитальный ремонт. Работы проводятся рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» на общую сумму 51 млн рублей.Ход работ проверила заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.- Предстоит ещё большой фронт работ, на сегодня произведены демонтажные работы, замена кровли, график выполняется. Окончание работ запланировано на осень - на ноябрь. С подрядчиками проговорили об ускорении сроков производства работ и завершения в конце сентября, - отметила Евгения Лудупова.