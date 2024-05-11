Ревнивый житель Бурятии до смерти избил возлюбленную

Сожительница распивала спиртное с другим мужчиной



Житель Кяхтинского района Бурятии до смерти избил свою сожительницу из ревности.



Судом установлено, что в сентябре 2023 года мужчина зашёл в дом, где обнаружил свою сожительницу распивающей спиртные напитки вместе с другим мужчиной. Из ревности он нанёс ему побои, после чего начал стал избивать сожительницу.



- Увезя её домой, он продолжил избиение в ограде своего дома, при этом нанёс ей руками не менее восьми ударов в область головы и груди, и не менее 17 ударов по иным частям тела, в результате чего потерпевшая скончалась на месте от тупой сочетанной травмы головы и груди, осложнившейся травматическим шоком, - сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.



Мужчина впервые привлекался к уголовной ответственности, вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся, положительно характеризуется по месту жительства и работы, воспитывает маленького ребёнка, добровольно возместил моральный вред.



- Виновному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - отметили в суде.



Приговор вступил в законную силу.

