Житель Бурятии обезглавил скульптуру марала







Сельчанин не работает, ранее не судим.



По предварительной информации, мужчина совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Дома у подозреваемого изъяли травматический пистолет и голову скульптуры.



- Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - подытожили в полиции.



Сельчанин не работает, ранее не судим.По предварительной информации, мужчина совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Дома у подозреваемого изъяли травматический пистолет и голову скульптуры.- Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - подытожили в полиции.

Утром 10 мая глава сельского поселения сообщил в полицию о повреждении скульптуры марала на въезде в село Туран в Тункинском районе.- Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы районного отдела полиции обнаружили и изъяли следы предполагаемого злоумышленника, а также гильзы от травматического оружия, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель.